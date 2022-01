https://fr.sputniknews.com/20220117/apres-les-sanctions-de-la-cedeao-le-mali-a-t-il-les-moyens-de-faire-face-a-la-pression-occidentale-1054468203.html

Après les sanctions de la CEDEAO, le Mali a-t-il les moyens de faire face à la pression occidentale?

Dans l’actuel contexte mondial, que peut faire le Mali pour résister aux pressions occidentales? Pour le Dr Soulaimane Cheikh Hamdi, en dépit des sanctions de... 17.01.2022, Sputnik France

Réunis le 9 janvier dans la capitale ghanéenne Accra, les chefs d’État africains, membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé de plusieurs sanctions à l’égard du Mali. En effet, la CEDEAO a décidé de sévir contre les autorités maliennes, imposant des sanctions surtout économiques, sur fond de proposition de prolongation de cinq années de la période de transition, par les autorités militaires qui contrôlent le pays depuis août 2020, suite à la déchéance du Président Ibrahim Boubacar Keïta. En tant que membre de la CEDEAO, la Guinée-Conakry, l’autre pays dirigé par la junte militaire depuis le coup d’État de septembre 2021, est la seule à avoir refusé de soutenir ces sanctions et maintenu ouvertes ses frontières avec le Mali.Les sanctions de la CEDEAO – fermeture des frontières terrestres et aériennes avec le Mali, gel de ses avoirs au sein de la banque de l’organisation, rappel des ambassadeurs et suspension de toutes les transactions commerciales, sauf pour les biens de consommation essentiels, les produits pharmaceutiques, les fournitures et équipements médicaux, les produits pétroliers et l’électricité – ont été soutenues par les États-Unis, l’Union européenne, l’Union africaine (UA), la France et Royaume-Uni. A contrario, la Chine et la Russie soutiennent le gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta, bloquant au Conseil de sécurité de l’Onu le projet de résolution proposé par la France, en soutien aux sanctions imposées par la CEDEAO. Dans ce contexte, le Premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, accuse indirectement la France de vouloir étouffer le Mali.Ainsi, Bamako a-t-il les moyens de tenir tête aux sanctions de la CEDEAO? Quel avenir pour les forces Barkhane et Takuba dans ce contexte de tensions? Quel rôle peuvent jouer la Russie et la Chine pour soutenir le Mali? L’Algérie peut-elle contribuer économiquement et militairement dans ce sens?"Des parallèles fallacieux et extrêmement dangereux""Dans le climat de tensions qui oppose la Russie aux États-Unis et leurs alliés, notamment au sein de l’Otan, à la frontière russo-ukrainienne, certains diplomates américains n’hésitent pas à faire des parallèles fallacieux et extrêmement dangereux, pouvant avoir, à Dieu ne plaise, des conséquences catastrophiques sur la sécurité et la paix mondiales", affirme le Dr Cheikh Hamdi.Et de déplorer que "lorsqu’une diplomate américaine du rang de Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État pour les Affaires politiques depuis 2021, établit des parallèles historiques entre la Russie d'aujourd'hui et l'Allemagne nazie, il y a sérieusement de quoi s’inquiéter, vu la légèreté et la célérité avec lesquelles ces propos ont été repris et diffusés par la presse occidentale dominante. En effet, pour l’épouse de Robert Kagan, néoconservateur notoire connu pour sa participation à la rédaction du projet du +Nouveau siècle américain+, la politique française et britannique d’apaisement avec l’Allemagne hitlérienne de 1938, menée par le Président du conseil français Édouard Daladier et le Premier ministre Neville Chamberlain, a causé la destruction de la Tchécoslovaquie et donné plus de pouvoir et de moyens à Adolf Hitler. Il est évident que pour Mme Nuland, aujourd’hui, l'Ukraine est la Tchécoslovaquie, le Donbass est les Sudètes [les Allemands de Bohême pour se différencier des autres habitants de la Tchécoslovaquie, ndlr] et que Vladimir Poutine est +Adolf Hitler+. Ceci sous-entend que les pays occidentaux sont tenus de tout faire pour éviter les erreurs commises par la France et la Royaume-Uni en 1938, qui ont plongé l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale"."Le principe fondamental du conflit"Ainsi, selon le Dr Cheikh Hamdi, "le principe fondamental du conflit entre les États-Unis, la Royaume-Uni et la Russie réside dans le fait que cette dernière, tout comme dans les années 1930, est l’obstacle majeur qui se dresse contre eux pour le contrôle de la masse continentale eurasienne qui a été l'impératif primordial de l’Empire britannique, tel que Sir Halford Mackinder l'avait explicitement formulé en 1904 dans sa théorie du Heartland. Environ 75% de la population mondiale vit en Eurasie et la majeure partie de la richesse physique mondiale s'y trouve également, à la fois dans ses entreprises et sous son sol. L'Eurasie représente 60% du PIB mondial et environ les 3/4 des ressources énergétiques mondiales connues, dont les hydrocarbures et l’uranium".L’Afrique et le Sahel dans la nouvelle configurationDans le contexte du retour de la Russie, politiquement, économiquement et militairement sur la scène internationale, conjugué à l’émergence de la Chine comme puissance économique et de l’Iran, formant un axe de résistance eurasiatique, il est évident, poursuit l’interlocuteur de Sputnik, que "malgré les tensions entre ces pays et les Occidentaux, le risque d’une guerre totale est extrêmement faible, sauf à prendre le risque de faire subir un Armageddon thermonucléaire à la planète".C’est au cœur de ce redéploiement mondial, souligne-t-il, que "doivent manœuvrer le Mali, la Guinée-Conakry, et les pays du Maghreb, particulièrement l’Algérie et la Mauritanie, pays limitrophes du Mali. Les dirigeants de ces pays doivent tirer au maximum profit des contradictions entre les intérêts des grandes puissances dans la région"."Certes petits, mais capables de voir grand"À ce titre, estime l’expert, "la CEDEAO, qui demeure une structure néocoloniale sous contrôle de la France, notamment via le franc CFA, va certainement rester droite dans ses bottes concernant les sanctions à l’égard du Mali. De son côté, la France et les pays européens vont accroître la pression sur le pouvoir militaire au Mali, brandissant le spectre d’un abandon total de l’opération Barkhane et de la dissolution de la Task Force Takuba, dans le but de faire du chantage au terrorisme islamiste afin de pousser Bamako à se plier à leurs conditions".Enfin, à la lumière de toutes ces contraintes, les pays de cette région disposent "de possibilités de tenir tête au néocolonialisme en scellant des alliances stratégiques avec la Chine, la Russie et l’Iran. La Russie, principal partenaire en armements de l’Algérie, apporte déjà son soutien militaire au Mali. Par ailleurs, la Guinée-Conakry, qui n’a pas suivi la CEDEAO, offre une ouverture importante au Mali pour continuer à commercer avec le monde. Dans ce cadre, la Chine, qui veut avoir accès à l’océan Atlantique via le golfe de Guinée, verra dans les côtes guinéennes une formidable occasion, en reliant ces dernières à celles de l’Afrique du Nord, au large de la Méditerranée, via la route transsaharienne".

