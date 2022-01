https://fr.sputniknews.com/20220117/crise-energetique-en-afrique-du-sud-laie-preconise-la-production-integree-de-lenergie-1054465444.html

Crise énergétique en Afrique du Sud: L'AIE préconise la production intégrée de l’énergie

L’Afrique du Sud continue de lutter contre les pénuries de capacité qui affectent son système électrique depuis 2014, causées par la baisse de la disponibilité de son parc de charbon vieillissant et les retards de deux grandes nouvelles centrales au charbon, souligne le rapport.Les experts de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estiment que la nouvelle politique du pays pourrait aider à résoudre les problèmes de capacité à court terme, car les obligations d'octroi de licences pour la production intégrée de l’énergie ont été assouplies.En août dernier, le ministre des Ressources minérales et de l'Énergie, Gwede Mantashe, avait publié des règles autorisant des exemptions de licence pour la production et l'exploitation de 100 MW d'électricité.La semaine dernière, Mantashe avait déclaré que son département avait achevé l'achat de 6.422 MW d'énergie renouvelable, à travers quatre d'appel d'offres, avec au moins 5.422 MW déjà connectés au réseau en juin 2021. " À cet égard, comme approuvé également par notre cabinet, nous procéderons à la mise en œuvre de 2.500 MW d’énergie nucléaire, à un rythme abordables pour l'Afrique du Sud ", a-t-il annoncé.L'AIE croit que cette politique allégerait la pression sur le réseau, alors que la demande d'électricité devrait augmenter lors de la réouverture de l'économie.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

