https://fr.sputniknews.com/20220117/en-coree-du-sud-la-prise-en-charge-de-la-calvitie-au-menu-de-la-presidentielle-1054461742.html

En Corée du Sud, la prise en charge de la calvitie au menu de la présidentielle

En Corée du Sud, la prise en charge de la calvitie au menu de la présidentielle

"Le traitement de la perte de cheveux est l'amour, l'emploi et le mariage", affirme un candidat à la présidence sud-coréenne. Pour gagner à sa cause les... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T12:22+0100

2022-01-17T12:22+0100

2022-01-17T12:50+0100

corée du sud

asie

élection présidentielle

cheveux

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104231/60/1042316059_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_24cea623139d32d087efd249210e2d54.jpg

Il est du devoir de l’État de "soulager le fardeau financier des personnes souffrant de la perte de cheveux", estime Lee Jae-myung, candidat à la présidentielle de mars 2022 du Parti démocrate au pouvoir en Corée du Sud.Il a réitéré son engagement de campagne qui a fait polémique sur sa page Facebook jeudi dernier.Dans un pays où 10 millions d’habitants sur 51 millions sont concernés et plus de la moitié des patients recevant un traitement sont des jeunes de moins de 30 ans alors que le ratio hommes/femmes est presque le même, le traitement de la perte de cheveux est, selon le candidat, "l’amour, l’emploi et le mariage".Ignorer le problème "est proche de l’intolérance politique"Il promet qu’une fois élu l’État fournira un soutien adéquat pour le traitement de la perte de cheveux.Ignorer "la douleur et l'inconfort des personnes chauves est proche de l'intolérance politique", lance le candidat.Accusations de populismePour le quotidien Seoul Shinmun, ces promesses dans le domaine médical peuvent nuire à la solidité financière de l'assurance maladie et conduire au populisme.Le politologue Lee Jong-hoon a signalé à cet ancien journal sud-coréen qu’il s’agit d’"une stratégie pour récolter les votes de la classe moyenne en faisant de petites promesses une par une".Selon le Seoul Shinmun, les promesses sur la croissance économique, l'expansion de la protection sociale et la réforme sociale sont désormais devenues un sujet ennuyeux pour les électeurs.Si les "10 millions de personnes chauves" se rassemblent, c’est un nombre suffisamment important pour déterminer la victoire ou la défaite lors de l'élection présidentielle, estime le journal.

corée du sud

asie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

corée du sud, asie, élection présidentielle, cheveux