https://fr.sputniknews.com/20220117/guerre-des-etoiles-melenchon-veut-que-le-centre-spatial-de-lotan-quitte-la-france-1054464430.html

Guerre des étoiles: Mélenchon veut que le centre spatial de l'Otan quitte la France

Guerre des étoiles: Mélenchon veut que le centre spatial de l'Otan quitte la France

Le candidat de La France insoumise a annoncé vouloir faire "repartir" du territoire le centre spatial de l’Otan, fraîchement créé à Toulouse. Il s’en est... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T14:33+0100

2022-01-17T14:33+0100

2022-01-17T14:33+0100

france

otan

satellite

espace

jean-luc mélenchon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045701904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90fb3bec059f7bf217eb7156c89d2435.jpg

Alors que Toulouse abrite le commandement militaire de l'espace français et, depuis peu, le centre spatial de l’Otan, le candidat s’est prononcé contre l'armement et la marchandisation de l'espace.Le candidat a vivement critiqué les initiatives d’Emmanuel Macron relatives à l’espace, s’en prenant d’abord au commandement militaire de l'espace (CDE), créé en 2019, qu’il a qualifié "d’erreur terrible". La décision a été prise "sans une minute de discussion sur le sujet, dans aucune des Assemblées de ce pays". Puis il a abordé les manœuvres spatiales conjointes avec les Allemands et les Américains.Considérant l’espace comme l’un des piliers de la diplomatie française, Jean-Luc Mélenchon propose de fonder une "université de l'espace" qui "permettra à chaque peuple d'accéder aux moyens d'entrer dans l'espace". L’établissement sera ouvert pour "tout le monde francophone ", a-t-il ajouté, et créera des dizaines de milliers d'emplois."L'espace doit être un espace de paix [...]. Il n'est pas possible de continuer à stocker ce qui permettrait de faire sauter 17 fois la planète", a lancé le candidat qui souhaite un désarmement nucléaire universel.Risques spatiauxLa création du centre spatial de l'Otan a été officialisée en février 2021. L'organisme militaire international, qui doit devenir opérationnel cette année, est censé former des responsables et des spécialistes de pays membres ou de pays partenaires aux enjeux des risques spatiaux. Ce "centre d’excellence" doit répondre aux inquiétudes émises depuis le sommet de l’Otan de décembre 2019, lorsque le secrétaire général Jens Stoltenberg a indiqué que les satellites des pays de l’Alliance sont "très vulnérables" et sont des cibles potentielles d’attaques.Toulouse, site historique de l'industrie aérospatiale française, accueille également le commandement militaire de l'espace (CDE), créé en 2019 pour faire face aux menaces croissantes rencontrées en orbite, commel’augmentation des débris spatiaux et des manœuvres de pays tiers. Le CDE a vu le jour un an après l’incident avec le satellite militaire franco-italien Athena-Fidus approché de près par un satellite russe. "On aurait vraiment pu croire qu’il (le satellite russe) tentait de capter nos communications. Tenter d'écouter ses voisins, ce n'est pas seulement inamical. C'est un acte d'espionnage", s’était indignée la ministre française des Armées, Florence Parly, en septembre 2018 qui a révélé l’incident. Moscou avait rétorqué que ces attaques visaient à justifier l’augmentation du potentiel militaire de la France dans l’espace.En mars 2021, la France a mené son premier exercice militaire spatial, AsterX, avec le même objectif, évaluer ses capacités à protéger ses satellites.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

france, otan, satellite, espace, jean-luc mélenchon