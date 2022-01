https://fr.sputniknews.com/20220117/indonesie-lexcedent-commercial-a-son-plus-haut-niveau-depuis-15-ans-1054466318.html

Indonésie: l'excédent commercial à son plus haut niveau depuis 15 ans

La balance commerciale de l'Indonésie a enregistré un excédent de 35,34 milliards de dollars en 2021, son plus haut niveau depuis 15 ans, a indiqué lundi... 17.01.2022, Sputnik France

indonésie

jakarta

balance commerciale

Les exportations de l'Indonésie ont atteint 231,54 milliards USD, soit une augmentation annuelle de 41,88 %, tandis que les importations ont grimpé à 196,19 milliards USD, en hausse de 38,59 %, a déclaré le directeur de la BPS, Margo Yuwono, lors d'une conférence de presse.Plusieurs secteurs ont enregistré un excédent commercial élevé, notamment l'exploitation minière, la fabrication, le pétrole et le gaz, et l'agriculture.L'excédent commercial dégagé en octobre était le plus élevé, atteignant 5,74 milliards USD, tandis que celui de décembre était de 1,02 milliard USD, a ajouté M. Yuwono.

