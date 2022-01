https://fr.sputniknews.com/20220117/la-chine-atteint-le-plus-haut-niveau-des-contaminations-a-trois-semaines-des-jo-1054460331.html

La Chine atteint le plus haut niveau des contaminations à trois semaines des JO

La Chine atteint le plus haut niveau des contaminations à trois semaines des JO

La Chine a atteint, lundi, le plus haut niveau de nombre des contaminations à la Covid-19, depuis mars 2020, en dépit des mesures strictes qu'elle applique à... 17.01.2022, Sputnik France

Un total de 223 nouveaux cas ont été documentés en Chine, dont 80 dans la ville portuaire de Tianjin, neuf autres à Canton (sud) et 68 dans la province centrale du Henan.Zhuhai (à la frontière avec Macao) a interdit à ses habitants de quitter la ville après avoir détecté une poignée de cas d'Omicron.Soixante nouveaux cas importés ont également été enregistrés lundi, alors que la Chine maintient des contrôles stricts sur les entrées aux frontières, y compris la réduction du nombre de vols et une politique de "coupe-circuit" selon laquelle les itinéraires sont interrompus si le nombre d'infections importées est trop élevé.Par ailleurs, les athlètes et les représentants ont déjà commencé à arriver dans la capitale en prévision des JO, entrant immédiatement dans une bulle étroitement contrôlée qui les sépare entièrement du reste de la population.Après la détection d'un cas local d'Omicron à Pékin au cours du week-end, les autorités ont renforcé les réglementations pour les personnes arrivant dans la capitale depuis d'autres régions de Chine.Pékin exige désormais un test négatif avant le voyage et un test de suivi après l'arrivée, les habitants étant invités à ne pas quitter la ville pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire.

