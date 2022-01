https://fr.sputniknews.com/20220117/la-tanzanie-et-le-burundi-construiront-une-ligne-ferroviaire-de-282-km-pour-900-millions-dollars-1054464611.html

La Tanzanie et le Burundi construiront une ligne ferroviaire de 282 km pour 900 millions dollars

La Tanzanie et le Burundi construiront une ligne ferroviaire de 282 km pour 900 millions dollars

La Tanzanie et le Burundi ont signé dimanche soir un accord pour la construction d'une ligne ferroviaire de 282 kilomètres avec un coût d'au moins 900 millions... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T14:36+0100

2022-01-17T14:36+0100

2022-01-17T14:36+0100

chemin de fer

burundi

accord

tanzanie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104370/02/1043700265_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ccfe16f8e029b19c89d3e708fcb49056.jpg

La ligne ferroviaire devra lier la ville d'Uvinza, à l'ouest de la Tanzanie, à la capitale burundaise Gitega, a précisé le ministère dans un communiqué, faisant savoir que 156 km de cette ligne seront construits en Tanzanie et 126 km au Burundi.L'accord a été signé par le ministre des Finances et de la Planification Mwigulu Nchemba et le ministre des Travaux publics et des Transports Makame Mbarawa du côté tanzanien, ainsi que par le ministre des Infrastructures, de l'Equipement et du Logement social Deogratius Nsanganiyumwami et le ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique Domitien Ndihokubwayo du côté burundais.Cette ligne stimulera le trafic de marchandises et de passagers entre la Tanzanie et le Burundi et les quatre autres Etats membres de la Communauté d'Afrique de l'Est, a souligné à cette occasion M. Mwigulu Nchemba, relevant que les deux pays ont commencé la recherche des financements pour la mise en œuvre du projet, dont le coût est estimé à moins de 900 millions de dollars.La Tanzanie construit actuellement une ligne de chemin de fer de 1.637 km, depuis le grand port de Dar es Salaam jusqu'aux régions de l'ouest et du nord, qui relie le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

burundi

tanzanie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chemin de fer, burundi, accord, tanzanie