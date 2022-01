https://fr.sputniknews.com/20220117/laustralie-reconnait-le-spoutnik-v-pour-les-voyageurs-la-russie-sattend-a-ce-que-loms-suive-1054459226.html

L’Australie reconnaît le Spoutnik V pour les voyageurs, la Russie s’attend à ce que l’OMS suive

L’Australie reconnaît le Spoutnik V pour les voyageurs, la Russie s’attend à ce que l’OMS suive

Le régulateur australien a déclaré reconnaître désormais le Spoutnik V pour le statut vaccinal des voyageurs. Des informations qui arrivent au moment où le... 17.01.2022, Sputnik France

Les personnes vaccinées avec les deux doses du Spoutnik V peuvent désormais voyager en Australie. La Therapeutic Goods Administration (TGA), régulateur médical australien, a reconnu le vaccin russe pour le statut vaccinal des voyageurs, selon un communiqué sur son site officiel. Il est en outre précisé que la reconnaissance du Spoutnik V fait suite à celle des deux vaccins principaux fabriqués en Chine, Sinopharm et Sinovac, et des deux fabriqués en Inde, Covaxin et Covishield. Ces quatre reconnaissances ayant eu lieu en décembre 2021.Soulignant que le vaccin russe est efficace "contre l’infection symptomatique de 89% et contre l’hospitalisation ou le décès de 98 à 100%", la TGA estime que "la reconnaissance du Spoutnik élargira les options pour le retour des étudiants internationaux, les voyages de travailleurs qualifiés et non qualifiés en Australie et les voyages des hommes d’affaires et des sportifs d’élite" en Australie.Vers l’homologation par l’OMS?Si le Spoutnik V a été le premier vaccin anti-Covid-19 à avoir été enregistré dans le monde et est utilisé dans plus de 70 pays, il n’est à ce jour homologué ni par l’Agence européenne des médicaments ni par l’Organisation mondiale de la santé.En septembre, des responsables de l’OMS avaient alerté qu'une usine russe fabriquant le Spoutnik V "n'adhérait pas aux bons processus de fabrication", ce qui avait entraîné la suspension du processus d’enregistrement pendant plusieurs mois.Le 30 décembre, le Fonds russe d’investissements directs (RDIF) a remis à l’Organisation mondiale de la santé les documents demandés pour poursuivre le processus d’homologation du vaccin Spoutnik V.Comme l’a fait savoir le 15 janvier la représentante de l’OMS en Russie, Melita Vujnovic, le processus d’homologation a repris."Nous nous attendons à ce que d’ici février nous terminions toutes ces visites d’inspection nécessaires. Nous en avons eu une récemment", a-t-elle précisé sur la chaîne YouTube Soloviev Live.Macron ironise sur le vaccin russeCes procédures d’homologation ne trouvent cependant pas échos partout. Le Président français a par exemple pris le parti de dénigrer le vaccin russe. S’exprimant le 6 décembre sur la présidence de six mois de la France au Conseil de l’Union européenne, le chef de l’État a ainsi lancé:"Vous n’êtes vaccinés avec les meilleurs vaccins au monde que parce que vous êtes Européens", a-t-il terminé.

