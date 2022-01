https://fr.sputniknews.com/20220117/le-president-ivoirien-en-visite-de-travail-au-gabon-1054460196.html

Le président ivoirien en visite de travail au Gabon

Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est attendu, ce lundi à Libreville, pour une visite de travail et d'amitié au Gabon

Cette visite du président Alassane Ouattara sera marquée par une rencontre avec le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, avec qui il abordera des sujets relatifs à la coopération entre leurs deux pays et des sujets d’intérêt commun, souligne le communiqué, relayé par l’Agence gabonaise de presse.Les relations entre la Côte d’ivoire et le Gabon qui datent des indépendances sont excellentes, note la même source, rappelant que la dernière visite de l’actuel chef de l’Etat ivoirien remonte à 2019.Elle était axée sur le renforcement de la coopération bilatérale sur les questions régionales, internationales et d’intérêt commun.

Maghreb Arabe Presse

