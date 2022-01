https://fr.sputniknews.com/20220117/lue-consacre-15-milliard-deuros-a-laide-humanitaire-en-2022-1054465861.html

L'UE consacre 1,5 milliard d'euros à l'aide humanitaire en 2022

La Commission européenne a annoncé, lundi, la mobilisation d'un budget humanitaire annuel initial pour 2022 de 1,5 milliard d'euros.

Les fonds serviront à faire face aux crises humanitaires qui continuent d'augmenter dans le monde, avec la recrudescence des conflits et de la violence, des catastrophes naturelles, des sécheresses et des inondations, indique l’Exécutif européen.Sur le budget total de l'aide humanitaire de l'UE en 2022, 469 millions d'euros seront alloués à l'Afrique subsaharienne, 351 millions d'euros d'aide humanitaire de l'UE aux besoins du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, 152 millions d'euros aux projets en Europe du Sud-Est et dans le voisinage européen et 188 millions d'euros aux populations les plus vulnérables en Asie et en Amérique latine. Les 370 millions d'euros restants seront utilisés pour faire face à des crises imprévues ou à des exacerbations soudaines de crises existantes, ainsi que pour financer d'autres actions.Les fonds serviront également à aider les populations vulnérables des pays sujets aux catastrophes à mieux se préparer à affronter divers risques naturels comme les inondations, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les cyclones.Dans l'ensemble des régions, 10% des fonds seront affectés à l'éducation dans les situations d'urgence afin de permettre aux enfants et aux jeunes de poursuivre leur scolarité.En 2021, la Commission européenne a publié une communication proposant de renforcer l'impact humanitaire mondial de l'Union européenne pour faire face à la forte augmentation des besoins humanitaires, amplifiés par la pandémie de COVID-19.La communication propose une série d'actions clés pour accélérer la fourniture de l'aide humanitaire en développant la base de ressources, en soutenant un environnement plus propice aux acteurs humanitaires et en s'attaquant aux causes profondes des crises dans le cadre de l'approche de l'’’équipe d'Europe’’ et d'une approche associant efficacement l'aide humanitaire, le développement et la paix.

