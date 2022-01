https://fr.sputniknews.com/20220117/nouvel-arrete-sur-le-port-obligatoire-du-masque-a-paris-1054468950.html

Nouvel arrêté sur le port obligatoire du masque à Paris

Nouvel arrêté sur le port obligatoire du masque à Paris

Le préfet de police de Paris a pris lundi un nouvel arrêté sur le port obligatoire du masque dans l'espace public après l'annulation la semaine dernière par le... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T17:56+0100

2022-01-17T17:56+0100

2022-01-17T17:56+0100

france

paris

masques

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/1045815494_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e8cf4cc65f89fa6071ca2a14c1c81ad5.jpg

Le nouvel arrêté énumère ainsi "une série de circonstances et de lieux dans lesquels la densité de population ne garantit pas, sans port du masque, le bon respect des gestes barrière", explique la préfecture dans un communiqué.Cette liste inclut entre autres les marchés, tous les rassemblements d'au moins dix personnes, les arrêts de bus, les abords des gares, les entrées de centres commerciaux aux heures d'ouverture, les établissements scolaires et universitaires aux heures d'entrée et de sortie ou encore les lieux de cultes au moment des offices.Des arrêtés similaires sont pris dans chacun des départements de la région Île-de-France, précise le communiqué.Jeudi, le tribunal administratif de Paris avait suspendu l'arrêté initial du préfet de police sur l'obligation de port du masque en extérieur au motif qu'il portait atteinte aux libertés individuelles.

france

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, paris, masques, covid-19