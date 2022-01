https://fr.sputniknews.com/20220117/pfizer-compte-investir-un-demi-milliard-deuros-en-france-1054459915.html

Pfizer compte investir un demi-milliard d'euros en France

Pfizer compte investir un demi-milliard d'euros en France

Le laboratoire Pfizer envisage d'inclure la France dans la chaîne de production mondiale de sa pilule anti-Covid Paxlovid.

Une annonce qui tombe bien pour l’Élysée qui, à trois mois de l’élection présidentielle, se félicite de l’"attractivité" de la France, résultat, selon lui, des réformes des cinq dernières années. Dimanche 16 janvier, Pfizer a annoncé dans un communiqué cité par BFM TV son projet d’investir 520 millions d'euros en France au cours des cinq prochaines années.Le groupe envisage notamment de confier au sous-traitant pharmaceutique français Novasep, qui possède un site de production à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), une partie de la production mondiale du principe actif de sa pilule anti-Covid Paxlovid.Le Paxlovid bientôt dans les pharmaciesDans une interview accordée au Figaro, le PDG de Pfizer Albert Bourla a souligné qu’après l’accord avec Novasep, "le principe actif du Paxlovid ne sera plus seulement importé d’Asie".Il a confirmé que le Paxlovid arriverait fin janvier dans les pharmacies françaises.Pour rappel, fin décembre, Olivier Véran a déclaré que la France avait annulé sa commande pour le traitement antiviral du groupe pharmaceutique américain Merck pour les patients à haut risque de forme grave du Covid-19, après que des essais cliniques ont montré que le médicament ne réduisait les hospitalisations et les décès que d'environ 30% alors que celui de Pfizer a montré une efficacité de près de 90%. Le ministre de la Santé a dit espérer que le Paxlovid sera disponible à partir de fin janvier.Investissement dans la rechercheEn outre, une partie de ses investissements serait consacrée à la recherche dans le domaine de l’oncologie, des maladies rares, des maladies auto-immunes et de l’ARNm, sans compter le travail avec les établissements de santé en France afin d'augmenter le recrutement de patients pour des essais cliniques.Interrogé par le Figaro, Albert Bourla s’est félicité d’"une nouvelle France" qui a "ouvert les portes" à l’entreprise et notamment de "l’implication du Président Macron" qui "voulait positionner la France comme un champion de la santé".Le 16 janvier, l’Élysée a annoncé 21 nouveaux investissements étrangers, dont de Pfizer, en France. Pour la présidence de la République, l’"attractivité […] valide toute la politique économique […]. C’est le résultat de toutes les réformes qui ont pu être menées depuis le début du quinquennat" en matière fiscale notamment.Ces 21 nouveaux projets permettront de créer, selon l’Élysée, "plus de 10.000 emplois, auxquels s'ajoutent plus de 16.000 emplois en CDI intérimaires" de l'entreprise Manpower.

