Turquie: plus de 139,2 millions de vaccins anti-covid administrés

Turquie: plus de 139,2 millions de vaccins anti-covid administrés

17.01.2022, Sputnik France

La Turquie a administré plus de 139,2 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 depuis le démarrage de sa campagne de vaccination en janvier 2021

Plus de 57,2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin, alors que 52 millions présentent un schéma vaccinal complet, a précisé le ministère.Une troisième dose de rappel a également été administrée à plus de 23,3 millions de personnes, selon la même source.Le ministère turc de la santé a, par ailleurs, confirmé 54.100 nouvelles infections par le coronavirus, 136 décès et 68.895 guérisons au cours des dernières 24 heures, alors que pas moins de 364.426 tests de dépistage du virus ont été effectués.En début de semaine, le ministre de la santé, Fahrettin Koca, a annoncé la levée de l'obligation de quarantaine pour les personnes ayant reçu trois doses de vaccin s'ils entrent en contact avec des personnes positives à la Covid-19.L'obligation de réaliser un test PCR pour les cas contact a également été levée.

