Une pique à Macron? L’ex-Premier ministre ne veut pas "qu’on [l]’emmerde"

Des nuages à l’horizon? Dans un entretien accordé à L’Opinion, Édouard Philippe est revenu sur ses relations avec la "Macronie", alors que le chef de l'État temporise sur sa candidature à la présidentielle. Emmanuel Macron se serait opposé à la fusion du parti Horizons d’Édouard Philippe avec le mouvement Agir, sur lequel ce dernier lorgnait en vue de la présidentielle 2027.Bien que l’ancien locataire de Matignon n’ait pas précisé à qui était adressée cette phrase, elle renvoie sans nul doute à celle émise récemment par Emmanuel Macron lui-même il n’y a pas longtemps lorsqu’il parlait des Français refusant la vaccination. Sa volonté d’"emmerder les non-vaccinés" avait alors fait beaucoup réagir.Philippe ne comprend pas la stratégie de la "Macronie"La fusion avec Agir présidé par Franck Riester aurait dû apporter des moyens financiers plus conséquents, car il dispose du financement public, contrairement au parti créé il y a quelques mois par le maire du Havre. Ainsi, ce dernier avoue toujours auprès du même média ne pas en avoir compris les causes.Toutefois, sur ses rencontres en tête-à-tête avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe retient plutôt de bonnes impressions.Or, selon un ministre qui n’a jamais apprécié Philippe, "entre eux, ce n’est même pas compliqué, car le chef de l’État s’en fout"."Fidèle et loyal"Invité ce 17 janvier de BFM TV et RMC, l’ancien ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a commenté cette situation ambiguë qui persisterait entre le chef de l’État et le maire du Havre.En outre, l’ancien ministre a souligné l’inépuisable fidélité qu’éprouverait Édouard Philippe pour le Président.Entretemps, Édouard Philippe n’ira pas ce mardi à la réunion de leur maison commune comprenant les partis soutenant le Président. En outre, ce week-end, il a annoncé le lancement de 130 comités locaux, alors qu’une centaine de plus doivent arriver avant la fin du mois.

