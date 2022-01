https://fr.sputniknews.com/20220117/une-tempete-frappe-la-cote-est-des-usa-et-le-canada-des-milliers-de-vols-annules-1054458613.html

Une tempête frappe la côte est des USA et le Canada, des milliers de vols annulés

Une tempête frappe la côte est des USA et le Canada, des milliers de vols annulés

Une puissante tempête hivernale s'est abattue dimanche sur une grande partie de l'est des Etats-Unis, perturbant les déplacements et entraînant des coupures de... 17.01.2022, Sputnik France

2022-01-17T06:57+0100

2022-01-17T06:57+0100

2022-01-17T06:57+0100

international

états-unis

tempête de neige

annulation de vol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104259/73/1042597337_0:0:1829:1028_1920x0_80_0_0_02e4f7f038b3f00a99ed6f7c1029be2b.jpg

Des alertes météorologiques ont été émises de l'Alabama au Maine et les gouverneurs des Etats de Géorgie, de Virginie, de Caroline du Nord et de Caroline du Sud ont déclaré l'état d'urgence en raison de la tempête.En Caroline du Nord, où des chutes de neige record ont été enregistrées, deux personnes sont mortes dimanche après avoir perdu le contrôle de leur véhicule.Au Canada, la tempête devrait s'accompagner de 20 à 40 centimètres de neige dans le sud et l'est de l'Ontario, la province qui partage une partie de sa frontière avec l'Etat de New York, a indiqué l'agence météorologique gouvernementale.Plus de 3.000 vols intérieurs, à destination ou au départ des Etats-Unis ont été annulés dimanche, et plus de 8.000 vols étaient retardés.

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

international, états-unis, tempête de neige, annulation de vol