Afrique du Sud: disparition de 160 armes à feu d’un poste de police

Afrique du Sud: disparition de 160 armes à feu d’un poste de police

La disparition de près de 160 armes à feu d’un poste de police de Johannesburg est très inquiétante et nécessite une action urgente, a indiqué mardi la... 18.01.2022, Sputnik France

Elle a ajouté que la Commission est également préoccupée par les défis auxquels sont confrontés un certain nombre d'unités de stockage d’armes relevant des services de police (SAPS) à travers tout le pays.Des stratégies urgentes sont nécessaires pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les SAPS en matière de stockage et de surveillance d’armes à feu, a-t-elle signalé, appelant à des mesures disciplinaires immédiates contre tout policier impliqué dans la perte des armes à feu.Elle a également mis en garde que la mauvaise gestion et l’absence de la reddition des comptes au sein des SAPS créent une opportunité de corruption et de vente d'armes à feu à des éléments criminels.

