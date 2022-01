https://fr.sputniknews.com/20220118/au-dela-des-opinions-voici-ce-que-predisent-les-francais-pour-la-presidentielle-1054475158.html

Au-delà des opinions, voici ce que prédisent les Français pour la présidentielle

Au-delà des opinions, voici ce que prédisent les Français pour la présidentielle

Près d’un Français sur deux prédit la réélection d’Emmanuel Macron en avril prochain, selon un sondage Elabe. Le chef de l’État est vu comme le plus... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T10:46+0100

2022-01-18T10:46+0100

2022-01-18T10:46+0100

présidentielle 2022

sondage

marine le pen

emmanuel macron

valérie pécresse

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1054412370_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e2a8c6b8a09b4b5937c2de33ec0d5973.jpg

Après un énième sondage sur les intentions de vote, l’institut de sondage Elabe a questionné les Français sur leurs propres prédictions sur l’issue de l’élection présidentielle 2022. L’enquête parue ce 18 janvier et commanditée par BFM TV, SFR et L’Express révèle qu’une large part d’entre eux estime que l’actuel Président de la République va simplement se succéder à lui-même.En effet, 48% des personnes interrogées ont misé sur la réélection d’Emmanuel Macron au mois d’avril, bien loin devant les autres candidats. Seuls 14% estiment que Valérie Pécresse ou Marine Le Pen vont accéder à l’Élysée. Ils sont encore moins nombreux à faire la même prédiction pour Éric Zemmour (6%) et Jean-Luc Mélenchon (5%).Donné en première position des sondages d’opinion depuis des années, M.Macron dispose des sympathisants les plus confiants dans sa réélection (91%). En comparaison, un peu plus de la moitié des électeurs des Républicains (52%) pensent que Valérie Pécresse va l’emporter, avec un score similaire du côté de Reconquête pour Éric Zemmour (54%).À gauche, la confiance est encore davantage érodée. Les sympathisants de LFI ne sont que 39% à croire en la victoire de Jean-Luc Mélenchon, alors qu’un tiers (30%) a cité M.Macron. Les électeurs du Parti socialiste et d’Europe-Écologie-Les Verts ont été 51% et 63% à prédire une victoire du Président sortant, bien plus que leur propre candidat: 16% pour Anne Hidalgo ou Christiane Taubira, et 11% pour Yannick Jadot.Image des candidatsLe même sondage a ensuite testé l’image que renvoient les quatre candidats les mieux placés. Celui jugé le plus "présidentiable" est Emmanuel Macron (50%), suivi de Valérie Pécresse (38%), Marine Le Pen (35%) et Éric Zemmour (21%). Le chef de l’État est toutefois jugé plus "arrogant" (68%) et autoritaire (67%), mais dynamique (63%).Marine Le Pen est vue comme la plus "autoritaire" (70%), mais aussi la plus "courageuse" (60%) parmi ses concurrents. M.Zemmour, récemment reconnu coupable de "complicité de provocation à la haine" et sujet d’une polémique sur les enfants handicapés, est celui qui "inquiète" le plus (63%). Valérie Pécresse, en ne dépassant les 55% sur aucune des propositions, apparaît comme la candidate qui clive le moins.Le sondage a été réalisé sur un échantillon de 1.003 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, avec une marge d’erreur située entre 1,4 et 3,1 points.Danger pour la démocratieDébut janvier, à 100 jours du premier tour, le baromètre Kantar Public pour Le Monde et Franceinfo a quant à lui posé la question du danger que représentent les candidats pour la démocratie. À ce titre, les deux prétendants les plus craints sont Éric Zemmour (62%) et Marine Le Pen (50%), tandis qu’Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont respectivement à 31% et 29%.Cette enquête réalisée avec la même méthodologie depuis 1983 constate surtout un adoucissement de l’image de Marine Le Pen, en particulier depuis l’arrivée d’Éric Zemmour. De moins en moins de personnes estiment que le Rassemblement national est un danger pour la démocratie: 75% en 1997 (Front national) contre 48% aujourd’hui. En revanche, sa candidate souffre d’une image négative sur sa capacité à faire "une bonne Présidente de la République" (23% d’opinions favorables), et d’inspirer confiance (27%).Le baromètre a été réalisé sur un échantillon de 1.016 personnes représentatif de la population française avec une marge d’erreur établie à 3,1 points.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Sutherland https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104407/39/1044073999_0:0:400:400_100x100_80_0_0_a09fb90ed9c8f127705f210c795b311d.jpg

sondage, marine le pen, emmanuel macron, valérie pécresse, eric zemmour