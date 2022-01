https://fr.sputniknews.com/20220118/boris-johnson-refute-les-accusations-de-mensonge-a-son-encontre-1054485229.html

Boris Johnson réfute les accusations de mensonge à son encontre

Interrogé par des journalistes sur cette hypothèse, Boris Johnson a répondu par la négative.Il a également botté en touche après plusieurs questions sur l'éventualité qu'il démissionne ou non s'il venait à être prouvé qu'il a menti au Parlement.Englué depuis plusieurs semaines dans une série de polémiques autour du non-respect des règles de confinement dans sa résidence officielle, Boris Johnson est confronté à une contestation croissante de la part de l'opposition travailliste, mais aussi à une fronde qui émerge au sein de son propre camp.S'il a présenté ses excuses et assuré au Parlement mercredi dernier avoir pensé que cette fête était en fait une réunion de travail, ces déclarations ont été réfutées lundi par Dominic Cummings, ex-bras droit de Boris Johnson lors de la campagne pro-Brexit en 2016 et qui a aidé l'ancien maire de Londres à accéder au pouvoir en 2019 avant de quitter le gouvernement sur fond de luttes intestines en novembre 2020.Dominic Cummings a expliqué lundi sur son blog et sur Twitter qu'il était impossible que le Premier ministre n'ait pas été tenu au courant de l'organisation de cette fête contestée.Il a souligné que lui-même, ainsi qu'au moins un autre conseiller de haut rang, avaient signalé par courriel à Martin Reynolds, Principal Private Secretary (PPS, haut fonctionnaire dont les attributions se rapprochent de celles d'un chef de cabinet-NDLR) de Boris Johnson, à l'origine de l'invitation, qu'un tel rassemblement enfreignait les règles.Selon la note de blog de Dominic Cummings, Martin Reynolds a vérifié avec Boris Johnson s'il fallait annuler ou maintenir l'invitation, et "le Premier ministre a jugé que l'invitation pouvait être lancée".La haute fonctionnaire Sue Gray, secrétaire permanente du Cabinet Office, mène actuellement une enquête sur une dizaine d'accusations concernant des événements organisés au 10, Downing Street pendant les périodes de confinement.

