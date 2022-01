https://fr.sputniknews.com/20220118/covid-19-dans-les-eaux-usees-la-decrue-semble-samorcer-apres-le-pic-constate-mi-janvier-1054485814.html

Covid-19 dans les eaux usées: la décrue semble s’amorcer après le pic constaté mi-janvier

Covid-19 dans les eaux usées: la décrue semble s’amorcer après le pic constaté mi-janvier

Dans les eaux usées, la baisse de l’indicateur du génome viral confirme que le pic de la vague Omicron est passé. Mais pour le virologue Vincent Maréchal, cela... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T18:32+0100

2022-01-18T18:32+0100

2022-01-18T18:32+0100

covid-19

épidémie

pandémie

vague

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1054485856_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_003fd20b523c2ac4105537a637a93a79.jpg

Alors que l’application du pass vaccinal est attendue pour ce week-end, l’indicateur du SARS-CoV-2 dans les eaux usées reflète un ralentissement de la pandémie sur les sept derniers jours."Pas besoin de valider le #PasseVaccinal, il fait déjà effet!!", ironisent les réseaux sociaux face à la multiplication d’articles qui parlent de la décrue de la vague Omicron.Au micro de Sputnik, Vincent Maréchal, professeur et directeur de l’UFR Sciences de la vie à la faculté des sciences et ingénierie de la Sorbonne, confirme la tendance: "Le message est plutôt positif et rassurant.""Il s’agit du début de la descente"L’indicateur est suivi de près par deux organismes –Eau de Paris(l’opérateur public chargé de la production et de la distribution de l’eau dans la capitale) et l’Observatoire épidémiologique dans les eaux usées créé en avril 2020 (Obépine)– dans 200 des quelque 20.000 stations d’épuration sur le territoire national, en incluant les TOM.Le scientifique tient à ajouter qu’"on n’est pas dans la prédiction, on est dans l’observation".Il rappelle de fait son expérience des "vagues de Covid" qui "repartaient [après une baisse entamée, ndlr] sans que l’on s’y attende, comme on l’avait constaté après l’été 2020". "Pour l’Île-de-France, en tant que foyer très important sur le territoire, on observe une réduction du signal dans les eaux usées. Cela laisse entendre que sur la région, qui regroupe une population considérable, on aurait moins de porteurs du virus aujourd’hui qu’il y a trois semaines", précise-t-il.Le virologue suggère de mettre ces indicateurs "en perspective avec d’autres indicateurs". Et confirme que la tendance "correspond assez bien à ce que dit l’assistance publique". "Les appels au SAMU ont l’air moins fréquents. Cela correspond également assez bien à des taux d’incidence qui montrent un petit fléchissement", rapporte notre interlocuteur, en spécifiant que cette décrue a été "anticipée par des modèles publiés par certaines équipes françaises, notamment à l’Institut Pasteur qui disait qu’on attendrait le pic de transmission aux alentours de mi-janvier"."Pour être sûr qu’on est dans une tendance, on doit avoir trois ou quatre échantillons consécutifs qui vont dans la même direction. Comme on recueille deux échantillons par semaine, que nous avons les résultats de quatre échantillons, on se dit que c’est sérieux", poursuit le scientifique.Même si "ce constat arrive sur fond d’une circulation du virus extrêmement élevée" et que "ses niveaux sont parmi les plus hauts jamais observés depuis le début de l’épidémie en France" en mars 2020, quand on a commencé le suivi du SARS-Co-2. En effet, pour le seul 15 janvier, 324.580 nouveaux cas avaient été détectés sur le territoire.Décrue de la vague VS pass vaccinalPour Vincent Maréchal, la trajectoire de l’épidémie "dépendra également du respect des mesures barrière". Cette certitude l’a même poussé à freiner la communication sur le début de la descente de la vague "il y a une dizaine de jours". Son expérience d’"un risque que les gens laissent tomber les mesures sanitaires" face à une bonne nouvelle lui fait craindre un regain de contaminations.Vincent Maréchal voit dans le pass vaccinal un outil plutôt d’ordre idéologique dont le bénéfice serait surtout "un afflux très important" de gens pour se faire vacciner. Pour lui, le pass vaccinal arrivant en pleine vague Omicron "ne va pas jouer un rôle prépondérant sur la circulation du virus", mais il va convaincre "une frange de la population à deux doigts de l’obligation vaccinale"de se faire vacciner.Néanmoins, le scientifique trouve "frappant avec Omicron" que les gens triplement vaccinés se fassent encore contaminer. "Autant les quatre vaccins actuellement en place en France sont très efficaces contre les formes cliniques de la maladie, autant on voit que l’efficacité vaccinale est limitée dès lors qu’il s’agit de bloquer la circulation du virus", constate M. Maréchal.Tenir compte de l’immunité naturelleD’après le texte de loi adopté le 16 janvier par l’Assemblée nationale, pour avoir un statut vaccinal valide, il faut s’être fait injecter deux doses de vaccin anti-Covid (ou avoir été infecté une fois et avoir fait une dose de rappel), puis avoir bénéficié d’une dose de rappel vaccinal dans les sept mois suivant la dernière injection. À partir du 15 février, le délai avant la troisième dose, le fameux "booster", devrait diminuer et passer à quatre mois.Faisant remarquer qu’on observe que "certaines personnes qui ont combiné accidentellement les deux ont une très bonne immunité", le virologue assure que la population va construire un mélange de vaccination et d’infection naturelle. "On espère que ça va constituer un bouclier dans les mois qui viennent contre les nouveaux variants. Et même s’il y en a d’autres, on peut imaginer que leur virulence va encore diminuer", projette-t-il.

https://fr.sputniknews.com/20220117/le-scenario-du-pire-seloigne-selon-arnaud-fontanet-1054463605.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Oxana Bobrovitch https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102181/82/1021818258_332:0:3484:3151_100x100_80_0_0_6abdf23f3c9303a1ebc65d86c69aaa7b.jpg

épidémie, pandémie, vague, variant omicron du covid-19