Découverte de ruines de maisons datant du néolithique dans le nord de la Chine

Plus de 70 ruines de maisons semi-souterraines datant de l'ère néolithique ont été mises au jour à Balinyou Banner, dans la région autonome de Mongolie... 18.01.2022, Sputnik France

Couvrant environ 20.000 mètres carrés, le site préhistorique "Wulantuga", composé de vestiges de maisons, compte également plus de 40 fosses à cendres et une tombe.Parmi les ruines de maisons, plus de 10 ont été construites il y a environ 8.000 ans et environ la moitié d'entre elles comportent un récipient vertical à fond plat enterré devant la cuisinière.On a découvert que les récipients étaient remplis de cendres. Il est assez rare de trouver un tel arrangement dans des ruines de la même période, ce qui indique une valeur de recherche importante, selon les archéologues.Des outils en pierre, des ossements, des poteries et d'autres vestiges ont également été trouvés sur le site. Certains outils en pierre ébréchés mis au jour lors des fouilles suggèrent le prototype de résonateurs en pierre à une époque ultérieure.

