https://fr.sputniknews.com/20220118/face-a-une-baisse-de-demandes-de-rappel-le-royaume-uni-prolonge-la-duree-de-conservation-du-pfizer-1054479253.html

Face à une baisse de demandes de rappel, le Royaume-Uni prolonge la durée de conservation du Pfizer

Face à une baisse de demandes de rappel, le Royaume-Uni prolonge la durée de conservation du Pfizer

Face à la faible demande de doses de rappel et pour prévenir tout gâchis, les autorités sanitaires britanniques ont prolongé la durée de conservation du vaccin... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T13:40+0100

2022-01-18T13:40+0100

2022-01-18T13:42+0100

royaume-uni

vaccination

moderna

pfizer

comirnaty, vaccin de pfizer/biontech

dose de rappel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/08/1045568599_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_f5c34b34214de0a53d4a69714f3d10aa.jpg

Si au moment du lancement de la campagne vaccinale en 2021, la pénurie des vaccins posait problème, la situation semble s’être inversée, du moins au Royaume-Uni.Le National Health Service (NHS), le service de santé publique britannique, après les consultations avec le fabricant du Pfizer, a décidé de prolonger la durée de conservation des doses de deux semaines, de 31 jours appliqués actuellement à 45 jours. Une lettre adressée aux praticiens, pharmaciens, centres de vaccination, a été publiée le 17 janvier.Seules les doses décongelées "non ouvertes et non endommagées" sont concernées.Faible rythme"Cette période de conservation prolongée permettra à davantage de patients d'accéder à ces vaccins essentiels et vitaux dans les jours à venir", ajoute le NHS.En effet, dans le cadre de la campagne de rappel portée par le gouvernement britannique, d’importantes réserves ont été constituées en amont des fêtes de fin d’année. Pourtant, si peu avant le Noël environ 970.000 injections de rappel ont été faites, à la mi-janvier seulement 116.000 personnes en moyenne recevaient un rappel chaque jour dans le pays, relate Daily Mail.Au 15 janvier, 63,3% des Britanniques de plus de 12 ans avaient reçu leur dose de rappel. Par ailleurs, 20 à 30% des personnes ayant pris rendez-vous ne se sont finalement pas présentées.La semaine dernière, le média britannique Health Service Journal (HSJ) a révélé que les autorités mènent des discussions avec Pfizer, mais aussi avec Moderna afin d’élargir éventuellement les périodes d’expiration de leurs vaccins.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

royaume-uni, vaccination, moderna, pfizer, comirnaty, vaccin de pfizer/biontech, dose de rappel