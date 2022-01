https://fr.sputniknews.com/20220118/la-banque-du-japon-boj-revoit-a-la-hausse-sa-prevision-pour-linflation-1054473518.html

La Banque du Japon revoit à la hausse sa prévision pour l'inflation

La Banque du Japon a relevé mardi sa prévision sur l'inflation pour l'exercice fiscal débutant en avril et noté le risque accru que la récente hausse des prix... 18.01.2022, Sputnik France

La banque centrale a aussi revu à la hausse sa prévision de croissance pour le prochain exercice fiscal, qui débutera en avril, et livré une analyse plus optimiste qu'il y a trois mois sur l'économie, faisant fi pour le moment de la résurgence de l'épidémie de coronavirus provoquée par le variant Omicron.Mais alors que l'inflation devrait rester dans les années à venir sous son objectif de 2%, la BoJ a mis en exergue sa détermination à maintenir sa politique monétaire ultra-accomodante, bien que d'autres banques centrales à travers le monde ont commencé à resserrer les mesures de soutien déployées en urgence face à l'impact de la crise sanitaire du coronavirus.Alors que les hausses des salaires confèrent plus de pouvoir d'achat aux ménages, un éventail plus large d'entreprises vont augmenter les prix, provoquant une hausse de l'inflation et renforçant dans l'opinion publique l'idée que les prix vont continuer de grimper, a indiqué la banque centrale.S'agissant de l'économie japonaise, la BoJ a estimé que "le rebond devenait plus clair" à mesure que s'apaisait l'impact de la crise sanitaire, un signe que la hausse récente des contaminations provoquée par le variant Omicron passe à ses yeux au second plan.La BoJ s'attend à ce que l'économie progresse de 3,8% au cours du prochain exercice fiscal, contre une prévision de +2,9% en octobre dernier, notamment grâce à l'ensemble budgétaire déployé par le gouvernement.

