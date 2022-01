https://fr.sputniknews.com/20220118/la-coree-du-nord-a-teste-des-missiles-tactiques-a-courte-portee-1054473111.html

La Corée du Nord a testé des missiles tactiques à courte portée

La Corée du Nord a testé des missiles tactiques à courte portée

L'Académie des sciences de la défense nord-coréenne a effectué un tir de missiles tactiques guidés depuis l'ouest du pays, et ils ont "atteint avec précision... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T06:56+0100

2022-01-18T06:56+0100

2022-01-18T06:56+0100

corée du nord

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103195/27/1031952784_0:115:2277:1396_1920x0_80_0_0_3c143e5efe025191bfe39b81dbe179f9.jpg

La Corée du Nord a lancé le 17 janvier des missiles tactiques à courte portée, rapporte l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.Il s'agit du quatrième essai effectué ce mois-ci par Pyongyang, qui a déjà lancé des "missiles hypersoniques" et des missiles balistiques.L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait indiqué que Pyongyang avait tiré des missiles balistiques à courte portée (SRBM) depuis l'aéroport de Sunan.L'Académie des sciences de la défense nord-coréenne a effectué un tir de missiles tactiques guidés depuis l'ouest du pays, et ils ont "atteint avec précision une cible" au large de sa côte est, a indiqué KCNA, sans donner de précisions.Les essais effectués depuis Pyongyang ces dernières semaines ont été condamnés par la communauté internationale, et l'administration américaine a appelé la Corée du Nord au dialogue.L'administration Biden a imposé des sanctions à la Corée du Nord et a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies à en faire de même.La Corée du Nord défend ses tirs de missiles comme un droit légitime à l'autodéfense et accuse les États-Unis d'aggraver la situation en imposant de nouvelles sanctions.

corée du nord

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

corée du nord, missile