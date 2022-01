https://fr.sputniknews.com/20220118/la-double-epidemie-de-covid-19-et-de-grippe-pourrait-durer-jusqua-lete-1054482493.html

La "double épidémie" de Covid-19 et de grippe pourrait durer jusqu’à l’été

La "double épidémie" de Covid-19 et de grippe pourrait durer jusqu’à l’été

En cas de levée des mesures sanitaires, la grippe pourrait circuler activement jusqu’à l’été, au lieu de quitter l’Europe en mai, comme les années précédentes... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T16:07+0100

2022-01-18T16:07+0100

2022-01-18T16:13+0100

europe

épidémie

grippe

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/1045078329_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2377606c996fcbd4c87e56aa2e997a4c.jpg

Outre la France, toute l’Europe fait face au retour de la grippe après une année presque "blanche", confrontée parallèlement à une nouvelle flambée du Covid-19. L’assouplissement des mesures sanitaires, conditionné par la disponibilité des vaccins anti-Covid, pourrait favoriser la circulation inhabituellement plus longue de la grippe, estime un expert du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).La saison grippale risque de durer jusqu’à l’été, alors que sa fin normale est en mai, a-t-il souligné.L’une des conséquences de cette "double épidémie" pourrait être une pression excessive sur les systèmes de santé "déjà surchargés", a avancé l’ECDС dans un rapport publié début janvier.Vaccins inefficaces?Cette année, la souche dominante semble être le H3 du virus A, qui provoque généralement des cas graves, voire des décès chez les personnes âgées, indique l’ECDC. La situation semble s’aggraver par le fait que les vaccins actuels, qui sont adaptés chaque année en fonction des souches qui devraient devenir dominantes, ne seraient pas aussi efficaces contre le variant en circulation que le pensait l’institution sanitaire.Raison pour laquelle l’administration de médicaments antiviraux est la bienvenue pour protéger les personnes vulnérables, poursuit-elle, sous réserve d’un manque de données sur l’efficacité des vaccins.Revenant sur ce sujet, M.Penttinen ajoute que les résultats d’essais menés en laboratoire montrent que les vaccins actuels "ne seront pas optimaux". Pour en dire davantage, il faut analyser plus d’échantillons de patients malades, conclut-il.La grippe en FranceAu moins trois régions françaises sont passées en phase épidémique, notamment l’Occitanie, l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes, selon les derniers chiffres de Santé publique France, qui constate une augmentation de 66% des consultations pour syndrome grippal depuis fin décembre.Depuis le 4 octobre, 53 cas graves de grippe ont été signalés, dont 25 cas chez des enfants de moins de 15 ans (47%), proportion plus élevée que lors des saisons précédentes, note Santé publique France.En ce début janvier, la part des hospitalisations pour grippe ou syndrome grippal parmi toutes les hospitalisations est aussi en augmentation de 15% par rapport à la dernière semaine de décembre, poursuit-elle.Prônant la vaccination "pour diminuer le risque de grippe et de complications" et le maintien des gestes barrières, les autorités sanitaires françaises ont annoncé avoir prolongé la campagne de vaccination jusqu’au 28 février. Elle est recommandée pour les personnes à risque et les soignants.Double infectionAlors que le Covid-19 et la grippe se propagent parallèlement, plusieurs pays ont répertorié leurs premiers cas de contamination simultanée, appelée "Flurona". Provenant de "flu", la grippe en anglais, et d’une partie du mot "coronavirus", ce terme n’est cependant pas scientifique.Parmi ceux-ci figurent Israël, l’Espagne, l’Autriche et le Brésil. D’après les rapports officiels, les patients développent principalement des formes légères. Certains cas ont également été recensés par les soignants au Paraguay et aux États-Unis, mais n’ont pas été confirmés par les autorités sanitaires.

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastasia Patts https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044369641_0:117:853:970_100x100_80_0_0_99824c838d72ff32b47ada93d37306d9.jpg

europe, épidémie, grippe, covid-19