https://fr.sputniknews.com/20220118/la-russie-la-chine-et-liran-sur-le-point-de-manuvrer-dans-le-golfe-persique-1054481336.html

La Russie, la Chine et l’Iran sur le point de manœuvrer dans le golfe Persique

La Russie, la Chine et l’Iran sur le point de manœuvrer dans le golfe Persique

Un grand navire de lutte anti-sous-marine et un croiseur russes sont arrivés en Iran. La Flotte russe du Pacifique parle d’un début imminent d’exercices navals... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T15:40+0100

2022-01-18T15:40+0100

2022-01-18T15:40+0100

international

russie

chine

iran

golfe persique

flotte russe du pacifique

admiral tribouts (grand bâtiment anti-sous-marin)

marine russe

lutte antiterroriste

lutte anti-piraterie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/18699/05/186990511_270:0:3228:1664_1920x0_80_0_0_44d6f6a808e407674a8882709911e285.jpg

La Russie, l’Iran et la Chine s’essaieront à des manœuvres navales conjointes, a annoncé ce mardi 18 janvier le service de presse de la Flotte russe du Pacifique.Le 17 janvier, un groupe naval de la Flotte du Pacifique comprenant le croiseur lance-missiles Variag, le grand navire de lutte anti-sous-marine Amiral Tribouts et le navire-citerne Boris Boutoma étaient arrivés dans le port iranien de Chabahar.Par ailleurs, les navires russes, qui ont quitté Vladivostok fin décembre, se ravitailleront en vivres, eau et carburant en Iran.L’ambassadeur de Russie en Iran, Levane Djagarian, avait déclaré à Sputnik que la Russie, l’Iran et la Chine effectueraient des exercices baptisés CHIRU dans la région du golfe Persique fin 2021 ou début 2022. Il a expliqué que ces simulations seraient consacrées à la lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime.Deuxièmes manœuvres en deux mois dans la régionEn novembre 2021, l’Iran avait déjà organisé des exercices militaires dans cette région. Ses navires se sont entraînés sur une zone allant de l'est du détroit d'Ormuz au nord de l'océan Indien, au cœur de tensions régionales depuis des décennies, et dans certains secteurs de la mer Rouge, selon la télévision iranienne.Les manœuvres iraniennes avaient débuté quelques jours après l'annonce par Téhéran de la reprise des discussions sur son programme nucléaire avec les puissances occidentales.Plusieurs manœuvres au programmeLe même groupe naval russe a participé à des simulations conjointes avec la Marine indienne dans la région du port indien de Cochin le 14 janvier.Le 11 janvier, la Flotte du Pacifique avait signalé que le Variag et l'Amiral Tribouts étaient entrés dans l'océan Indien. Les équipages avaient effectué des exercices de survie dans les mers du Japon, de Chine orientale et de Chine méridionale.Pendant sa mission, le groupe naval russe devrait en outre se rendre aux Seychelles à l’occasion du 105e anniversaire d’une escale du croiseur protégé Variag de la Marine impériale de Russie au port de Victoria.

russie

chine

iran

golfe persique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

international, russie, chine, iran, golfe persique, flotte russe du pacifique, admiral tribouts (grand bâtiment anti-sous-marin), marine russe, lutte antiterroriste, lutte anti-piraterie, exercices