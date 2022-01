https://fr.sputniknews.com/20220118/les-admissions-aux-soins-intensifs-continuent-de-reculer-en-belgique-1054483649.html

Les admissions aux soins intensifs continuent de reculer en Belgique

Un total de 396 personnes positives au coronavirus sont aujourd'hui traitées aux soins intensifs en Belgique, soit une baisse de 10% par rapport au 11 janvier... 18.01.2022, Sputnik France

Les admissions à l’hôpital ont totalisé au 17 janvier 2.323 personnes (+18%), précise Sciensano, relevant que durant la semaine écoulée 205 admissions ont été recensées à l'hôpital par jour en moyenne.S’agissant des nouvelles contaminations au Sars-CoV-2, entre le 8 et le 14 janvier, 26.908 cas ont été dépistés en moyenne par jour, soit une augmentation de 33% par rapport à la semaine précédente. Plus de trois tests sur dix s'avèrent désormais positifs : plus de 87.000 tests ont été effectués quotidiennement pour un taux de positivité de 33%.Depuis le début de la pandémie en Belgique, près de 2,5 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées.Entre le 8 et le 14 janvier, 21 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+14%), portant le bilan à 28.661 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,10. Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.Concernant la vaccination, 78,1% de la population totale a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus et 76,7% a reçu deux doses (81,3% en Flandre, 72,1% en Wallonie, 68,5% en Communauté germanophone et 59,6% à Bruxelles). A l'heure actuelle, 58,2% de la population a reçu une troisième injection en Flandre, 45,4% en Communauté germanophone, 44,9% en Wallonie et 28,1% à Bruxelles (pour une moyenne de 51% en Belgique).

