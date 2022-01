https://fr.sputniknews.com/20220118/mise-en-service-a-delhi-du-premier-bus-100-electrique-1054474865.html

Mise en service à Delhi du premier bus 100% électrique

Le gouvernement local de Delhi a procédé, lundi, à la mise en service du premier bus 100% électrique de Delhi, tout en s'engagent à étendre le parc des bus... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T10:31+0100

Les citoyens devraient également adhérer à cette bataille contre la pollution en adoptant de plus en plus les véhicules électriques, ajoute le responsable indien.Le gouvernement local de Delhi œuvre ces dernières années pour trouver une issue aux niveaux alarmants de la pollution dans la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants.En 2020, la capitale indienne a été la plus polluée au monde pour la sixième année d'affilée, selon un rapport de l'organisation suisse IQAir.Selon la revue scientifique The Lancet, en 2020, près de 17.500 personnes sont décédées dans la mégalopole de plus de 20 millions d'habitants par des maladies liées à la pollution atmosphérique.

