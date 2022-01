Namibie: 1,6 million de personnes vivent dans la pauvreté

https://fr.sputniknews.com/20220118/namibie-16-million-de-personnes-vivent-dans-la-pauvrete-1054476238.html

Près de 1,6 million de personnes vivent dans la pauvreté en Namibie sur une population totale de 2,5 millions, a révélé mardi la Banque mondiale (BM). 18.01.2022, Sputnik France

Elle a expliqué que "la pandémie a principalement touché des personnes déjà vulnérables, ce qui menace de creuser davantage les écarts sociaux et d'augmenter les inégalités déjà extrêmement élevées".Le nombre de pauvres en Namibie est mesuré selon le revenu intermédiaire supérieur de 84,43 dollars namibiens (5,5 dollars américains) par personne et par jour en utilisant les termes de Parité de pouvoir d'achat (PPA) de 2011.Le rapport de l'institution financière internationale souligne également que la croissance économique de la Namibie réalisée durant les dernières années n'a pas été suffisante pour faire face au triple défi que connait le pays, à savoir la pauvreté élevée, les inégalités et le chômage.Il signale également que plus de 12.000 employés ont été licenciés en 2020, alors que les entreprises continuaient de lutter pour maintenir les emplois en raison du ralentissement de l'économie namibienne, aggravé par la pandémie de coronavirus.Par ailleurs, la BM a fait observer que la baisse des précipitations a affecté l'ensemble de l'économie en réduisant la production d'électricité et d'eau, avec des répercussions sur la production industrielle.

