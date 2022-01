Nouveau protocole sanitaire retardé à cause... des vacances de Blanquer sur l’île d’Ibiza?

https://fr.sputniknews.com/20220118/nouveau-protocole-sanitaire-retarde-a-cause-des-vacances-de-blanquer-sur-lile-dibiza-1054477233.html

Coup de tonnerre dans l'azur du ciel d’Espagne! 18.01.2022, Sputnik France

Le ministre de l’Éducation nationale vient d’être épinglé par Mediapart pour son séjour à Ibiza, dans l'archipel espagnol des Baléares. Des jours à se prélasser au soleil alors qu’il était censé plancher sur un nouveau protocole sanitaire pour les écoles. Le caractère tardif des dispositions qu'il a adoptées n'a pas permis aux personnels scolaires de se les approprier."Alors que toute la France redoute Omicron, que les profs, parents et élèves attendent un protocole clair et utile, Blanquer se prélasse à Ibiza et présente un machin inepte au dernier moment", s'est scandalisé Bastien Lachaud, député du groupe la France insoumise. Il appelle à la démission de Blanquer.Bref, personne n'était à la fête dans l'Éducation nationale, sauf le ministre!Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.

