"Pas une voix pour Emmanuel Macron": Peltier évoque déjà son choix pour le second tour

Guillaume Peltier a dévoilé sur CNews pour qui allait appeler à voter le camp Zemmour en cas d’élimination du candidat au premier tour de la présidentielle... 18.01.2022, Sputnik France

Malgré les récentes invectives envers ses deux rivales à droite, le véritable ennemi d’Éric Zemmour dans la course à l’Élysée est Emmanuel Macron. C’est ce qu’est venu expliquer sur CNews l’ancien poids lourd des Républicains (LR) Guillaume Peltier, lequel a récemment rejoint M.Zemmour pour devenir son porte-parole.Il éprouve toutefois "des doutes" sur ce plan concernant la candidate des LR. "J’espère que Les Républicains et les dirigeants du Rassemblement national uniront leurs forces à la seule candidature nationale, républicaine et patriote capable de battre Emmanuel Macron", insiste-t-il en référence à l’union des droites chère à M.Zemmour.RalliementsQuelques jours après l’annonce du ralliement de Guillaume Peltier, plus de 1.400 "élus, cadres, adhérents et sympathisants LR" ont signé une tribune dans L’Opinion expliquant pourquoi ils rejoignent Éric Zemmour. Une initiative moquée par l’entourage de Valérie Pécresse dans le Journal du dimanche (JDD): "Ils en sont réduits à mettre en scène des ralliements de conseillers municipaux. Ils ont une petite bulle d'air avec Peltier, mais la réalité est qu'ils sont très emmerdés et aux abois".Le parti Reconquête espère toujours un soutien de poids venant du Rassemblement national. À ce niveau, le nom de Marion Maréchal suscite l’espoir chez les sympathisants. "Elle va le rejoindre, mais elle choisira son timing: pas avant mars, voire les 15 jours avant le premier tour", prédit l’un de ses soutiens auprès du JDD.SondageAprès une forte dynamique en septembre et octobre, Éric Zemmour a perdu du terrain au profit de Marine Le Pen et Valérie Pécresse pour se retrouver quatrième dans les intentions de vote dans la plupart des sondages. D’après la dernière enquête Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publiée le 17 septembre, il est donné à 12,5% des voix face aux scores très proches des candidates de LR (16,5%) et du RN (17%). Loin devant, Emmanuel Macron bénéficie de 24,5% des votes, pour un taux de participation au premier tour estimé à 66%, alors qu’il était de 77,8% en 2017.Il s’agit ici d’un sondage "rolling" réalisé "sur le principe d’un cumul glissant de vagues d’enquêtes quotidiennes" sur un échantillon de 1.500 personnes représentatif de la population résidant en France métropolitaine âgée de 18 ans et plus. La marge d’erreur est estimée à entre 1,4 et 3,1 points. Pour rappel, il s’agit d’une indication de la dynamique actuelle des candidats, et en aucun cas d’un élément prédicatif des résultats du scrutin, les 10 et 24 avril prochain.

