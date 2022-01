https://fr.sputniknews.com/20220118/que-dit-lanalyse-des-eaux-usees-sur-la-suite-de-la-pandemie-a-marseille-1054475517.html

Que dit l'analyse des eaux usées sur la suite de la pandémie à Marseille?

Que dit l'analyse des eaux usées sur la suite de la pandémie à Marseille?

La disparition du variant Delta et le niveau "exceptionnel" de la circulation de l’Omicron. Tels sont les constats de l'analyse des eaux usées de Marseille... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T11:03+0100

2022-01-18T11:03+0100

2022-01-18T11:02+0100

covid-19

france

marseille

épidémie

covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104060/45/1040604578_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3a0f68a361320387713e669de9b8957e.jpg

Alors qu’une décrue de l’épidémie semble se profiler en France, Marseille montre un niveau de circulation du virus toujours inquiétant, selon l’analyse des relevés de concentration du Covid-19 dans les eaux usées de la ville présentée par les marins-pompiers de Marseille auprès de BFM TV.Au 17 janvier, une grande partie de la ville, de Septèmes-les-Vallons aux Comptes, était touchée par un niveau "exceptionnel" de circulation du virus. Certaines zones, comme le VIIe arrondissement, à Allauch ou encore à Aubagne, redevenaient un peu plus modérées, atteignant le niveau "très élevé".Quant aux conclusions sur le pic de l'Omicron qui aurait été franchi le 13 janvier d’après le graphique présenté, il reste "très prudent", préférant "attendre quelques jours pour le confirmer", car "les week-ends sont un petit peu particuliers": mouvements de populations, faible nombre de personnels lors de la journée de grèves dans les écoles, etc.Des chiffres en baisse dans l’Hexagone?Après des semaines marquées par des records de contaminations, les chiffres de l’épidémie commencent à décliner depuis quelques jours en France. Ainsi, 294.452 cas quotidiens en moyenne ont été enregistrés au 16 janvier sur les sept derniers jours contre 313.252 le dimanche précédent, selon Santé publique France.Le même scénario est attendu dans les autres régions. "Le nombre d’infections va décroître considérablement pendant le mois de février, et effectivement au mois de mars on devrait être à un niveau très bas", estime le membre du Conseil scientifique.La directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chêne, a appelé lundi 17 janvier sur Franceinfo à la prudence, car "il est trop tôt pour dire que le pic épidémique est passé".Admettant "une différence entre les territoires, comme en Île-de-France, où on observe plutôt une stabilisation ces derniers jours", elle note une progression du nombre de cas de Covid-19 dans tous les autres territoires. "Le pic est en train de passer devant nos yeux", assure-t-elle, craignant cependant une "tendance à l'augmentation des hospitalisations".

france

marseille

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

france, marseille, épidémie, covid-19, variant omicron du covid-19