UE: l'élection de Metsola ne changerait rien pour les droits des femmes

Roberta Metsola, membre du Parti populaire européen (PPE), le groupe conservateur au Parlement de Strasbourg, est la grande favorite pour succéder mardi au socialiste italien David Sassoli, décédé il y a une semaine à l'âge de 65 ans, à la tête de l'assemblée de 705 membres.Pour devenir la troisième femme à occuper cette fonction largement honorifique, Roberta Metsola devra convaincre ses pairs pendant une courte présentation mardi matin, comme les trois autres candidats : l'écologiste Suédoise Alice Kuhnke (Les Verts), l'Espagnole Sira Rego (groupe de La Gauche) et le Polonais Kosma Zlotowski (groupe des Conservateurs et réformistes européens).Ni le groupe S&D (Alliance progressiste des socialistes et démocrates), ni le groupe centriste Renew Europe auquel appartient le parti La République en marche du président français Emmanuel Macron, n'ont présenté de candidat.Le scrutin se tiendra en un maximum de quatre tours.

