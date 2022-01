https://fr.sputniknews.com/20220118/une-chanteuse-tcheque-meurt-du-covid-volontairement-contracte-pour-obtenir-son-pass-1054480439.html

Une chanteuse tchèque meurt du Covid volontairement contracté pour obtenir son pass

Selon le fils de Hana Horka, sa mère a refusé de se faire vacciner et s'est volontairement exposée à la maladie. 18.01.2022, Sputnik France

covid-19

république tchèque

vaccination

passeport sanitaire

Opposée aux vaccins anti-Covid, Hana Horka, chanteuse du groupe de folk tchèque Asonance, est morte dimanche à l'âge de 57 ans après avoir délibérément contracté le virus en vue d'obtenir son pass sanitaire, a annoncé sa famille.Interrogé lundi sur la radio publique iRozhlas.cz, le fils de la chanteuse, Jan Rek, a expliqué que sa mère a refusé de se faire vacciner et s'est volontairement exposée à la maladie que lui et son père, tous les deux vaccinés, avaient attrapée avant Noël.Deux jours avant son décès, Hana Horka avait écrit sur les réseaux sociaux: "j'ai survécu... ça a été haut en couleurs. Donc maintenant il va y avoir théâtre, sauna, concert, sauna... et un voyage urgent à la mer".En République tchèque, la preuve d'un vaccin ou de la sortie récente du Covid est nécessaire dans tous les lieux culturels et sportifs, ainsi que dans les bars et restaurants.Son fils accuse les anti-vaxM. Rek a accusé les figures locales de la mouvance anti-vaccin d'avoir convaincu sa mère de ne pas se faire vacciner et d'avoir ainsi "du sang sur les mains".La République tchèque est confrontée actuellement à une nouvelle vague épidémique, avec plus de 20.000 nouveaux cas positifs dépistés lundi.

république tchèque

