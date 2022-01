https://fr.sputniknews.com/20220118/une-tempete-de-neige-balaie-le-canada-1054473351.html

Une tempête de neige balaie le Canada

Une tempête hivernale s'abat lundi sur une bonne partie du Canada entraînant de nombreux carambolages sur les autoroutes notamment des provinces de l'Ontario... 18.01.2022, Sputnik France

2022-01-18T08:25+0100

2022-01-18T08:25+0100

2022-01-18T08:25+0100

canada

aéroport

montréal

tempête de neige

D'importantes chutes de neige, de la pluie et des rafales de vent atteignant 150 km/h par endroits sont annoncées dans le pays nord-américain, ont indiqué les services météorologiques.Au Québec, le ministère de l'Environnement prévoit jusqu'à 35 cm de neige tout au long de la journée.L'administration des aéroports de Montréal a averti que la majorité des vols vers d'autres parties du pays sont annulés ou retardés.Le vaste système dépressionnaire venu du sud de la frontière a également balayé l’Ontario où la neige pourrait atteindre jusqu'à 60 cm par endroits, notamment à Ottawa et dans la région de Toronto.Les autorités locales ont dû fermer deux axes routiers majeurs en raison d'une importante accumulation de neige.La vaste dépression qui progresse vers l'est du Canada doit aussi apporter un mélange de neige et de pluie parfois forte au cours des prochaines heures.Les rafales de vent pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h au cours de la nuit de lundi à mardi dans certaines localités de la région.

canada

montréal

