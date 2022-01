https://fr.sputniknews.com/20220119/allemagne-plus-de-100000-nouveau-cas-dinfections-en-24h-1054496005.html

Allemagne: plus de 100.000 nouveau cas d'infections en 24h

L'Allemagne a recensé mercredi plus de 100.000 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 en 24 heures, un record depuis le début de la pandémie en 2020, a... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T12:35+0100

2022-01-19T12:35+0100

2022-01-19T12:35+0100

allemagne

olaf scholz

covid-19

variant omicron du covid-19

La première économie européenne a enregistré 112.323 cas supplémentaires ainsi que 239 décès au cours de la journée écoulée, a précisé l'institut. Il s'agit du premier dépassement du seuil de 100.000 cas par jour depuis le recensement quotidien.Le taux d'incidence sur une semaine a par ailleurs atteint 584,4 infections pour 100.000 personnes, selon la même source.Ce nombre record de cas intervient alors que le variant Omicron est devenu majoritaire en Allemagne, où il est responsable de plus de 70% des nouvelles infections.Face à cette recrudescence de cas, le gouvernement allemand a restreint l'accès des bars et des restaurants aux personnes ayant reçu une troisième dose de vaccin ou présentant un test négatif en plus d'un certificat de vaccination ou de guérison.Le chancelier Olaf Scholz veut instaurer l'obligation vaccinale contre le Covid-19 en Allemagne --où 60 millions d'habitants sur 83 millions sont complètement vaccinés-- mais l'adoption de la mesure a pris du retard.

allemagne, olaf scholz, covid-19, variant omicron du covid-19