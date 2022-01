https://fr.sputniknews.com/20220119/bill-gates-met-en-garde-contre-de-futures-pandemies-pires-que-le-covid-19-1054506097.html

Bill Gates met en garde contre de futures pandémies pires que le Covid-19

Bill Gates met en garde contre de futures pandémies pires que le Covid-19

Bill Gates affirme que des épidémies plus létales que le Covid-19 peut un jour survenir, rapporte le Financial Times.

Alors qu’en France le variant Omicron continue de faire flamber le nombre de contaminations et que la pandémie est "loin d’être terminée" selon l’OMS, Bill Gates a donné son avis sur la crise sanitaire, rapporte le Financial Times.Le fondateur de Microsoft a exhorté les gouvernements à investir plus de moyens dans la lutte contre le coronavirus et plus globalement dans la recherche médicale, s’inquiétant de futures virus potentiellement plus dangereux que le Covid-19.Le milliardaire a ajouté que les investissements dans la recherche n’étaient jamais perdus et constituaient une "bonne police d'assurance" pour le futur, même en matière d’économie, afin d’éviter les ravages de crises à venir.Il a souligné que les innovations en vue d’une future pandémie pourraient aussi aider à résoudre des problèmes de santé existants, mentionnant la découverte d’un vaccin contre le Sida.Prises de parole récurrentesDepuis le début de la pandémie, Bill Gates a souvent partagé ses vues sur les évolutions de la crise sanitaire. Il s’est notamment investi dans la recherche de vaccins, via sa fondation, qui a encore annoncé investir 150 millions de dollars pour lutter contre les futures pandémies, ce 19 janvier.Le milliardaire s’est aussi risqué à faire plusieurs prévisions, prévoyant notamment la fin de la pandémie pour l’automne 2021, avant de se raviser avec l’arrivée du variant Omicron et d’évoquer plutôt la fin 2022. Il avait également pressenti qu’une troisième dose de vaccin serait nécessaire, dès février 2021, bien avant l’arrivée du variant Omicron.Bill Gates s’était également prononcé contre la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid, en mai dernier. Une position à contre-courant, alors que venait de paraître une tribune signée par 175 anciens prix Nobel et leaders politiques, appelant à passer outre la propriété intellectuelle sur ces vaccins.Ces prises de parole récurrentes ont parfois jeté le trouble dans l’opinion, alimentant les théories complotistes. En février 2021, la fille du milliardaire avait notamment ironisé sur une rumeur en vogue, qui voulait qu’elle se soit fait implanter une puce dans le cerveau par son propre père, après sa vaccination.

