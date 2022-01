https://fr.sputniknews.com/20220119/decouverte-au-vietnam-dune-nouvelle-espece-vegetale-1054497252.html

Découverte au Vietnam d'une nouvelle espèce végétale

Une nouvelle espèce de plante à fleurs vient d'être découverte par des scientifiques et des gardes forestiers vietnamiens dans la réserve naturelle de Phong... 19.01.2022

L’espèce végétale, Deinostigma serratum, a été découverte dans le cadre d’un projet dans la province de Thua Thiên-Huê en décembre 2020 par des chercheurs de l’Institut des études scientifiques du Centre, relevant de l’Université de Huê, rapporte mercredi l’agence vietnamienne d’information.Il a fallu cependant attendre plus d’un an pour recevoir la confirmation de cette espèce par les instituts de recherche étrangers auxquels ils ont envoyé son ADN, en raison des contraintes liées à l’épidémie de Covid-19.La nouvelle espèce, ornée de belles fleurs, pousse sur les falaises humides, aux abords des cascades et des ruisseaux dans la réserve naturelle de Phong Diên.D’après les données d’enquête sur le terrain, cette espèce est également considérée en voie de disparition selon les critères de la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).

