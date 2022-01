https://fr.sputniknews.com/20220119/des-eaux-usees-sont-regulierement-deversees-illegalement-dans-les-rivieres-du-royaume-uni--1054501967.html

Des eaux usées sont régulièrement déversées illégalement dans les rivières du Royaume-Uni

Des eaux usées sont régulièrement déversées illégalement dans les rivières du Royaume-Uni

Des eaux usées non traitées sont régulièrement déversées illégalement dans les rivières du Royaume-Uni, a annoncé mercredi la BBC. 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T16:47+0100

2022-01-19T16:47+0100

2022-01-19T16:47+0100

royaume-uni

bbc

eau

rivières

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101668/17/1016681784_0:116:2084:1288_1920x0_80_0_0_c9d73e796f8cc7a31b04a504fd7a8a4d.jpg

Selon une étude publiée par le média britannique, sept compagnies des eaux d'Angleterre et du Pays de Galles ont déversé des eaux usées non traitées dans les rivières du pays plus de 3.000 fois entre 2017 et 2021.Ces révélations interviennent une semaine après que les députés ont mis en garde contre un "cocktail chimique" de polluants qui souille les rivières d'Angleterre.La commission environnementale des Communes a fait savoir que les eaux usées brutes et les microplastiques mettent en danger la santé et la nature.Le député Philip Dunne, président de cette commission, a indiqué que l'autocontrôle des compagnies des eaux avait "permis de fermer les yeux" sur les rejets d'eaux usées non autorisés, qui, selon lui, atteignent des "niveaux inacceptables".Il a exhorté les régulateurs et les compagnies des eaux à "reprendre le contrôle" de la situation.Si les rejets illégaux se poursuivent, a-t-il ajouté, le régulateur de l'eau, Ofwat, devra examiner ces dossiers et infliger des sanctions aux patrons des compagnies des eaux qui reçoivent des "primes élevées" chaque année.

royaume-uni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

royaume-uni, bbc, eau, rivières