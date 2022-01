https://fr.sputniknews.com/20220119/en-direct-conference-de-presse-de-macron-et-de-la-presidente-du-parlement-europeen-a-strasbourg-1054497652.html

Conférence de presse de Macron et de la présidente du Parlement européen à Strasbourg - vidéo

Conférence de presse de Macron et de la présidente du Parlement européen à Strasbourg - vidéo

Emmanuel Macron et Roberta Metsola tiennent ce 19 janvier une conférence de presse à Strasbourg. Elle marque le lancement de la présidence tournante de l'UE... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T15:46+0100

2022-01-19T15:46+0100

2022-01-19T15:51+0100

france

conférence de presse

emmanuel macron

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1054500378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d19a0953df16de4370bb32f491f6fd92.jpg

Après un discours et une longue séquence de questions-réponses avec les députés, Emmanuel Macron tient une conférence de presse avec la nouvelle présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, élue le 18 janvier.Dans son discours devant les eurodéputés, M.Macron a détaillé les priorités de la présidence française du Conseil de l’UE: la souveraineté économique, le renforcement de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme, de la protection de l’environnement et de la biodiversité, la consolidation de la place de l’Union européenne sur l'échiquier international et le renforcement de sa défense en complémentarité avec l’Otan et la protection de ses frontières extérieures.Il a également plaidé par une réforme de l'espace Schengen, la régularisation des géants du numérique et la création d'un "véritable marché unique du numérique" dans l'UE.Enfin, le Président français est revenu sur les relations des Vingt-Sept avec le Royaume-Uni et la Russie.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Tarassova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103489/56/1034895676_0:0:605:604_100x100_80_0_0_11351d894eebce89dcfdcf2c87236147.jpg

france, conférence de presse, emmanuel macron, ue