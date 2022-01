https://fr.sputniknews.com/20220119/feu-vert-des-autorites-sanitaires-belges-au-vaccin-novavax-1054498403.html

Feu vert des autorités sanitaires belges au vaccin Novavax

Feu vert des autorités sanitaires belges au vaccin Novavax

Les autorités sanitaires belges ont donné, mercredi, leur feu vert à l'administration du vaccin anti-covid "Nuvaxovid", développé par la société américaine... 19.01.2022, Sputnik France

Les ministres de la Santé des différentes entités fédérées du pays ont décidé, sur la base d'un avis de la Task Force Vaccination, de réserver ce vaccin en priorité aux personnes présentant un risque élevé de réaction allergique aux vaccins déjà disponibles, ou ayant eu des effets secondaires avérés après une première vaccination contre la Covid-19.Nuvaxovid est un vaccin dit "sous-unitaire", à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus.La technologie, plus classique que celle des vaccins précédemment autorisés, est similaire à celle utilisée dans les vaccins contre l'hépatite B et la coqueluche, vieux de plusieurs décennies et largement utilisés dans le monde.Les essais cliniques principaux - l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique - impliquant plus de 45.000 personnes ont montré "environ 90%" d'efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid.Quatre vaccins étaient jusque-là autorisés en Belgique : ceux de Pfizer et Moderna basés sur la technologie inédite de l'ARN messager, et ceux d'AstraZeneca et Johnson & Johnson.L'Agence Européenne des Médicaments a approuvé le vaccin de Novavax le 20 décembre dernier, trois jours après l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

belgique, oms, vaccin, agence européenne des médicaments (ema)