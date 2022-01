https://fr.sputniknews.com/20220119/inde-trois-morts-dans-une-explosion-a-bord-dun-navire-de-guerre-1054493441.html

Inde: trois morts dans une explosion à bord d'un navire de guerre

Trois membres de la marine indienne ont été tués, mardi, dans une explosion à bord du destroyer de la marine indienne INS Ranvir. 19.01.2022, Sputnik France

Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de l'incident survenu au chantier naval de Mumbai, ont indiqué des responsables de la marine indienne.Le navire de guerre était en déploiement opérationnel à travers la côte depuis le commandement naval de l'Est et devait retourner au port de base sous peu.Le ministère de la Défense a affirmé que l'équipage a réussi à contrôler la situation et à éviter des dégâts matériels plus importants.Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de cet incident.

