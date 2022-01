https://fr.sputniknews.com/20220119/la-loi-sur-la-cybercriminalite-epee-de-damocles-pour-les-journalistes-nigeriens-1054498749.html

La loi sur la cybercriminalité, épée de Damoclès pour les journalistes nigériens?

Deux journalistes nigériens ont récemment écopé de peines de prison avec sursis après avoir relayé les conclusions d’une enquête menée par des experts... 19.01.2022, Sputnik France

Selon lui, "l’étau se resserre ces dernières années" autour des journalistes nigériens, qui subiraient notamment des "menaces et des pressions économiques de toutes sortes". "On menace, on envoie des impôts imaginaires dans le but de fermer des médias. Et quand ces méthodes ne marchent pas, on passe par des poursuites judiciaires pour faire taire les journalistes qui dénoncent la mauvaise gouvernance dans ce pays où le trafic de drogue et le degré de corruption des élites sont préoccupants", a-t-il souligné.Début janvier, Moussa Aksar, directeur de publication du journal en ligne "L’Évènement" et président du conseil d’administration de la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), ainsi que Samira Sabou, journaliste-blogueuse, ont été condamnés pour diffamation sur la base de la loi contre la cybercriminalité au Niger qui incrimine, entre autres, la "diffamation par communication électronique" et la "diffusion de données de nature à porter atteinte à l’ordre public". Le premier a écopé de deux mois de prison avec sursis et d’une amende 500.000 francs CFA (769 euros). La seconde, d’un mois avec sursis et 50.000 francs CFA (77 euros) d’amende.Les poursuites judiciaires à l’encontre de ces journalistes sont survenues après que tous deux ont relayé - l’un sur le site de son journal et l’autre sur Facebook - les conclusions d’une recherche de Global Initiative, une ONG de lutte contre le crime organisé transnational, qui présente le Niger comme un pays clé du trafic de cannabis entre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, et met en cause les autorités.Samira Sabou et Moussa Aksar sont, pour ainsi dire, deux habitués des tribunaux nigériens, avec régulièrement en toile de fond la loi contre la cybercriminalité.Mais ce qui inquiète par-dessus tout ce journaliste d’investigation, c’est que cette "jurisprudence dangereuse" née de sa récente condamnation avec sa consœur, pourrait trouver écho ailleurs en Afrique de l’Ouest."Une nécessaire synergie d’actions"Ces dernières années, les atteintes à la liberté de la presse sont en nette recrudescence en Afrique de l’Ouest. Assassinats et exactions, censures, restrictions voire coupures d’Internet, et autres lois liberticides se sont multipliées. Plusieurs organisations dont Amnesty International, la Fondation des médias pour l’Afrique de l’Ouest (MFWA) ou encore la CENOZO, montent régulièrement au créneau pour alerter sur cette situation inquiétante.

