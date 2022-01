https://fr.sputniknews.com/20220119/la-situation-de-la-dette-doit-nous-inquieter-insiste-villeroy-1054494220.html

La situation de la dette doit nous inquiéter, insiste Villeroy

La situation de la dette doit nous inquiéter, insiste Villeroy

La situation de la dette doit nous inquiéter et le "quoi qu'il en coûte" mis en oeuvre pour soutenir l'économie française pendant la crise sanitaire n'est plus... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T11:03+0100

2022-01-19T11:03+0100

2022-01-19T11:03+0100

économie

france

dette

banque de france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1053988504_0:66:2730:1602_1920x0_80_0_0_18dee850d8cd85f93be79a6e8518fa7a.jpg

Le gouverneur de la banque centrale française a de nouveau mis en garde les candidats à la présidentielle contre les promesses de dépenses nouvelles et de baisses d'impôts supplémentaires non financées, incompatibles selon lui avec la situation actuelle des finances publiques.Avec les dépenses engagées pour soutenir l'économie pendant la pandémie de COVID-19, la dette publique de la France dépasse désormais 115% du produit intérieur brut (PIB) du pays, contre 97,6% en 2019.Aujourd'hui "la croissance tient bon" et "n'est pas affectée par (le variant) Omicron, sauf dans quelques secteurs bien sûr" en dépit d'une inflation trop forte, a déclaré François Villeroy de Galhau.Mais à moyen terme, lorsque la France sera sortie de la crise sanitaire, "l'image devrait s'inverser, c'est-à-dire qu'on aurait la bonne inflation, autour de 2%, mais pas assez de croissance", a-t-il ajouté.Au-delà de la limitation de la hausse des dépenses publiques, les autorités françaises devraient donc s'attacher dans les prochaines années à mener des "réformes de fond" qui permettront de soutenir la croissance à long terme et d'assainir la situation des finances publiques.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

économie, france, dette, banque de france