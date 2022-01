https://fr.sputniknews.com/20220119/lacteur-gaspard-ulliel-est-decede-a-37-ans-1054499094.html

L'acteur français Gaspard Ulliel victime d'un accident de ski mortel

L'acteur français Gaspard Ulliel, césarisé pour Juste la fin du monde, est décédé mercredi à 37 ans, après avoir été victime d'un accident de ski. 19.01.2022, Sputnik France

L'acteur français Gaspard Ulliel, connu pour son interprétation de Yves Saint Laurent à l'écran et césarisé pour Juste la fin du monde, est décédé ce mercredi 19 janvier à l'âge de 37 ans, après avoir été la veille victime d'un accident de ski, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent.Accident de ski à la croisée de deux pistes bleuesLe 18 janvier, peu avant 16 heures, l'acteur est entré en collision avec un autre skieur à la croisée des pistes bleues des Tétras et de Gélinotte sur le domaine skiable de la Rosière, à Montvalezan, en Savoie, précise BFM TV. Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, Gaspard Ulliel était inconscient. Il a été transporté en hélicoptère vers le Centre hospitalier universitaire de Grenoble une heure après l'accident, vers 17h15.L'autre skieur impliqué est indemne, il doit être entendu par les CRS, selon le Dauphiné qui précise que l'acteur ne portait pas de casque.Une enquête a été ouverte et confiée à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) Alpes basée à Courchevel, a annoncé le parquet d’Albertville.Jean Castex a rendu hommage à l'acteur sur Twitter. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a pour sa part écrit sur Twitter: "Le cinéma français perd un grand talent, plein de charme et d’énergie".Gaspard Ulliel, qui a mené sa carrière en France et à l'étranger, a obtenu le César du meilleur espoir masculin en 2005 pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles. En 2007, il a joué dans Hannibal Lecter: Les Origines du mal, une coproduction internationale consacrée à Hannibal Lecter, le personnage créé par Thomas Harris.En 2014, il a incarné le célèbre couturier Yves Saint-Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello. Trois ans plus tard, Gaspard Ulliel a reçu le César du meilleur acteur pour son interprétation dans Juste la fin du monde.Gaspard Ulliel a aussi été l'image publicitaire de la marque Chanel pour le parfum Bleu, dans un spot publicitaire tourné par Martin Scorsese à New York.Il devait prochainement être à l’affiche de la série Marvel Moon Knight diffusée sur la plateforme Disney+.

