L’affaire Djokovic a mis en lumière "une plus grande misère du monde"

"Dans cet hôtel-là, il a découvert un pan d’une bien plus grande misère du monde et de la situation des réfugiés qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Mais au-delà, cela rappelle les multiples rapports à la fois d’ONG et de l’Onu sur les conditions inacceptables dans lesquelles un certain nombre de réfugiés sont maintenus avec une loi aujourd’hui en Australie qui ne leur permet pas d’être admis à se rendre sur le territoire australien, même si on reconnaît qu’ils sont de vrais réfugiés politiques", observe l’avocat.