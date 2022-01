https://fr.sputniknews.com/20220119/larmee-un-instrument-de-choc-pour-la-diplomatie-russe-1054499166.html

L’armée, un instrument de choc pour la diplomatie russe

L’armée, un instrument de choc pour la diplomatie russe

Dès l’éclatement de l’URSS, l’hégémonie américaine a commencé à peser sur les affaires du monde. La Russie s’oppose à cet unilatéralisme. Pour le contester... 19.01.2022, Sputnik France

2022-01-19T19:06+0100

2022-01-19T19:06+0100

2022-01-19T19:06+0100

garanties de sécurité

russie

états-unis

vladimir poutine

otan

nucléaire

t-14 armata

tomahawk

tsirkon (missile)

avangard (bloc hypersonique)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103752/81/1037528199_0:46:3087:1782_1920x0_80_0_0_41092aaaee52c4934041dc6be7250bce.jpg

Le constat du géopolitologue russe Konstantin Sivkov est sans appel. L’hostilité croissante des États-Unis et l’expansionnisme à l’Est de l’Otan ne sont plus tolérables aux yeux de Moscou. Et la proposition d’Emmanuel Macron de bâtir "un nouvel ordre de sécurité" en Europe avec l'Alliance atlantique, n’y changera rien. Afin de se faire entendre par l’Occident, Moscou a notamment misé sur "la renaissance de l’armée russe". Avec 54,1 milliards d’euros en 2020, la Russie détient le quatrième budget militaire au monde.Selon Konstantin Sivkov, vice-président de l’Académie russe des problèmes géopolitiques, l’appareil militaire est alors devenu un vecteur essentiel de la diplomatie russe. Ce qui explique la stratégie actuelle de Moscou dans les tensions qui l’opposent à Washington et à l’Otan.L’expert militaire précise d’ailleurs le moment de cette prise de conscience: le célèbre discours de Vladimir Poutine en 2007 lors de la Conférence de sécurité de Munich. Le Président russe n’avait pas mâché ses mots contre "l’unilatéralisme américain". Selon notre interlocuteur, le chef de l'Etat a alors compris que "l’Occident n’a jamais été et ne sera jamais l’ami de la Russie".Dès lors, l’État russe a entrepris un vaste effort de reconstruction de son armée, après la crise économique des années 1990. Suite à la deuxième guerre d'Ossétie du Sud en 2008, les forces russes ont ainsi été réorganisées vers la professionnalisation et ont pu bénéficier d’investissements importants pour leur équipement. Selon le ministre de la Défense, le potentiel militaire russe s’est accru de plus de 12% en 2021. Les nombreux lancements de missiles Avangard et Zircon ont d’ailleurs souligné la suprématie de la Russie dans le domaine de l’hypersonique. Anticipant les conflits du futur, Moscou continue également de miser sur son important arsenal nucléaire, estimé par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) à 6.255 ogives.

russie

états-unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jean-Baptiste Mendes https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/11/1044442800_0:0:1280:1280_100x100_80_0_0_bd1e219364b7848ff9bdbf56275c03bf.jpg

russie, états-unis, vladimir poutine, otan, nucléaire, t-14 armata, tomahawk, tsirkon (missile), avangard (bloc hypersonique)