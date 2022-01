https://fr.sputniknews.com/20220119/les-ministres-vont-decider-de-la-levee-des-restrictions-en-angleterre-1054492815.html

Les ministres vont décider de la levée des restrictions en Angleterre

Le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontrera mercredi les membres de son cabinet afin d'étudier les mesures du "Plan B" pour lutter contre la... 19.01.2022, Sputnik France

Les mesures du "Plan B", mises en place en décembre, préconisent de travailler à domicile quand cela est possible, de porter des masques dans les lieux publics et d'utiliser des laissez-passer COVID-19 pour entrer dans certains lieux publics.Boris Johnson s'exprimera mercredi devant le Parlement alors qu'il fait l'objet de critiques pour avoir participé à un rassemblement dans le jardin de son bureau et de sa résidence de Downing Street en mai 2020, alors que des règles strictes pour endiguer l'épidémie de COVID-19 interdisaient presque toute socialisation.Il a présenté la semaine dernière ses excuses sans parvenir pour autant à éteindre les appels à sa démission, y compris dans son propre camp.Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a déclaré mardi être optimiste quant à la levée de certaines restrictions la semaine prochaine.Les mesures du "Plan B" sont actuellement en place jusqu'au 26 janvier au moins. Si Boris Johnson souhaitait les prolonger, un nouveau vote du Parlement serait nécessaire.La levée des restrictions devrait plaire à certains membres de son parti désireux d'un retour à une vie plus proche de la normale.

