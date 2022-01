https://fr.sputniknews.com/20220119/lunion-africaine-condamne-lattaque-terroriste--des-houthis-contre-les-emirats-arabes-unis-1054493321.html

L'Union africaine condamne "l’attaque terroriste " des houthis contre les Émirats Arabes Unis

L’Union africaine a condamné mercredi "l’attaque terroriste " perpétrée par les houthis contre des sites civils aux Émirats Arabes Unis. 19.01.2022, Sputnik France

Dans un communiqué, le Président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat, a affirmé " avoir suivi les détails de l'attaque terroriste qui a visé des sites civils aux Émirats Arabes Unis ".Le président de la Commission a " condamné fermement cet acte criminel odieux et présenté ses sincères condoléances aux hautes autorités des Émirats Arabes Unis, au peuple émirati et aux familles des victimes, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés ".M. Moussa Faki Mahamat a " réitéré son appel à redoubler la solidarité internationale contre le terrorisme, dont le continent africain est la première victime dans de nombreuses zones ".

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

