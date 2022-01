https://fr.sputniknews.com/20220119/record-foudroyant-pour-cette-petite-commune-francaise-1054499302.html

Record foudroyant pour cette petite commune française

Météorage a publié son bilan annuel de foudroiement en France pour l’année 2021. Si la région Auvergne-Rhone-Alpes est la plus touchée par la foudre, une... 19.01.2022, Sputnik France

Une détonation peut en chasser une autre. Météorage a comptabilisé tous les impacts de foudre sur le territoire national durant l’année écoulée et a établi son classement qui réserve quelques surprises.En 2021, 253 jours d’orages ont été recensés par la filiale de Météo France spécialisée dans les phénomènes électriques, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne annuelle (260).En cause, un déficit orageux qui a été causé par des températures fraîches pendant l’été, ce qui en fait la période la moins foudroyée depuis 1989. Météo France a de son côté classé l’été 2021 parmi les plus frais observés depuis 2014.Si durant les beaux jours, le ciel a été plus calme qu’à l’accoutumée, le mois de juin représente à lui seul 46% de l’activité orageuse avec un pic le 19 juin où 43.853 éclairs nuage-sol ont été enregistrés. Cela reste cependant bien loin du record du 6 août 1999 : 60.335 éclairs nuage-sol.Uchaud championne incontestéeC’est la surprise de ce classement. Avec 156 impacts de foudre enregistrés sur toute l’année, la commune d’Uchaud dans le Gard a été la plus touchée de France en 2021. Il faut malgré tout relativiser ces chiffres qui sont en réalité en trompe-l’œil.Sur 156 impacts comptabilisés, 137 ont été enregistrés lors de la journée du 14 septembre quand un orage de forte intensité a traversé la commune. Pour FR3, Joffrey Léon, le maire d’Uchaud, a raconté cette journée inhabituelle:L’édile, occupé à assurer la sécurité de ses administrés, a admis ne pas avoir prêté attention à l’intensité exceptionnelle de cet orage. Il a causé d’importants dégâts à l’éclairage public avec 49 lampadaires à faire réparer. Pour la commune, la journée du 14 septembre pulvérise le précédent record du 22 septembre 2003 où 38 éclairs avaient illuminé le ciel.Quid des années précédentes?Météorage a fait savoir dans son bilan de l’année 2020 qu’avec 249 jours d’orages, il s’agissait de la seconde année la moins orageuse depuis 1989 en France. Cela s’explique par la canicule qui s’est installée dans l’Hexagone durant l’été, combinée à une absence d’humidité.En 2020, la Corse était la région la plus foudroyée et Mandagout (dans le Gard), la commune où l’activité orageuse avait été la plus forte.En 2019, 267 jours d’orage ont été comptabilisés, mais le nombre total d’éclairs nuage-sol enregistré a été le plus faible depuis la création de Météorage en 1987 avec 282.000 impacts de foudre.En cause, un été caniculaire, le troisième le plus chaud constaté par Météo France.La région Provence-Alpes-Cote-d’Azur avait alors été la région la plus touchée. Pour la commune, il s’agissait de Sermano, en Haute-Corse.Enfin, 2018 a été une année où l’activité orageuse a été la plus forte depuis la création de Météorage pendant le premier semestre avec 53% des éclairs observés durant le premier semestre dont 29 jours consécutifs entre le 3 et le 31 mai.341.000 impacts de foudre ont été recensés pour toute l’année. La Bourgogne-Franche-Comté a été la région la plus foudroyée devant le Grand-Est et les Hauts-de-France. Cependant, aucune donnée n’est disponible concernant les communes françaises les plus touchées pour cette période.

