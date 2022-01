https://fr.sputniknews.com/20220119/samsung-devoile-un-nouveau-processeur-mobile-1054495434.html

Samsung dévoile un nouveau processeur mobile

L'Exynos 2200 est construit sur le processus de lithographie ultraviolette extrême de 4 nanomètres et il est doté de l'unité de traitement graphique Xclipse, développée conjointement avec Advanced Micro Devices Inc. (AMD), basé à Santa Clara en Californie, a annoncé, dans un communiqué, le leader mondial de la technologie avancée des semi-conducteursLe processeur possède des capacités visuelles améliorées et une intelligence artificielle, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir des expériences de jeu améliorées qui n'étaient auparavant possibles que sur les PC, les ordinateurs portables et les consoles, selon la même source.La prochaine série Galaxy S22 devrait utiliser l'Exynos 2200, a poursuivi Samsung, notant que le processeur est actuellement en production de masse.

Maghreb Arabe Presse

Actus

